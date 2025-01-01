DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU)
- E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard erstellen und versenden (EU-Norm EN 16931)
- Einstiegslösung für kaufmännische Aufgaben
- Hohe Sicherheit beim Buchen
- Sicheres Bereitstellen der Buchführung an den Steuerberater
- Komplettlösung für Einsteiger. Mehrplatzfähig.
Hinweis
* Diese Version (ITU = IT-Umgebung) setzt das DATEV Grundpaket voraus. Wir empfehlen den Einsatz der Mehrplatzversion, wenn Sie Vorsysteme mit der Schnittstelle DATEVconnect für den bidirektionalen Datenaustausch mit der Rechnungswesen-Komponente einsetzen (bitte ggf. mit Ihrem Softwarehersteller klären) oder bereits ein weiteres DATEV-Programm einsetzen.
Inhalte
Beschreibung
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU), Art.-Nr. 95500, ist die Einstiegslösung für kleine und mittlere Unternehmen. Vom Schreiben der Verkaufsbelege, über die Buchführung, das manuelle Tätigen von Überweisungen und Lastschriften bis hin zur Dokumentenablage alles in einem Prozess - für den Einsatz an mehreren Arbeitsplätzen.
Für die Sicherung, Archivierung und Übermittlung Ihrer Daten können Sie die DATEV-Cloud (im DATEV-Rechenzentrum, ISO/IEC 27001 zertifiziert) nutzen.
Falls Sie darüber hinaus Aufgaben und Prozesse in der Buchführung optimieren möchten, empfehlen wir Ihnen die umfangreichere Lösung: DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Darunter fallen beispielsweise Tätigkeiten wie das Erzeugen von Buchungsvorschlägen für digitale Belege, elektronische Bank-/PayPal-Kontoumsätze sowie für Belegstapel aus Kassenbuch / Rechnungsbücher online.
Das Programm unterliegt einer permanenten Produktprüfung.
Zudem können Sie mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU) einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.
Leistungen
Auftragswesen - vom Angebot bis zur Rechnung
- Individuelle Erstellung des Beleglayouts für alle Belegarten
- Generierung der Buchungen für die Ausgangsrechnungen und Übergabe an die Finanzbuchführung
- Automatische Ablage der erstellten Verkaufsbelege in der entsprechenden Kundenakte der digitalen Dokumentenablage
- Erstellung von elektronischen Rechnungen nach Vorgaben der EU-Richtlinie 2014/55
Rechnungswesen – Einstiegslösung für die Buchführung
-
DATEV-Buchungszeile und Plausibilitätsprüfungen für Sicherheit beim Buchen
-
Offene Posten buchen und überwachen
-
Qualitätsauswertungen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
-
Aufteilen von Geschäftsvorfällen auf Kostenstellen-/träger mit dem Standard-Betriebsabrechnungsbogen
Dokumentenablage - Belege und Dokumente jederzeit verfügbar
-
Unterstützung der Digitalisierung von Belegen
-
Schnelle Suchfunktionen
-
individuelle Ablagestruktur
Zahlungsverkehr
- Manuelle Überweisungen und Lastschriften über verschiedene Verfahren
DATEV-Cloud-Services bringen Prozess- und Komfortverbesserungen
Welche Cloud-Leistungen in der kostengünstigen IT-Service- und Sicherheitspauschale gebündelt sind, lesen Sie hier.
-
Revisionssichere Archivierung der Buchführungsdaten im DATEV-Rechenzentrum
-
Geschützter Datenaustausch mit Institutionen wie Krankenkassen oder Finanzbehörden
-
Einfacher Austausch der Buchführungsdaten mit der Steuerkanzlei
Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen
- Mit der Bestellung dieses Produktes erhalten Sie automatisch regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen im betrieblichen Rechnungswesen und Tipps und Tricks, die Sie beim täglichen Arbeiten mit dem Produkt unterstützen. Dieser Infoservice kann Hinweise zu neuen kostenpflichtigen Funktionen oder Programmen der DATEV eG enthalten.
Produktvergleich
|Funktion
|
Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
|
Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact / ITU
|
Auftragswesen DATEV Mittelstand
|
Angebot, Lieferschein, Auftragsbestätigung, Rechnung-/Rechnungskorrektur
|✓
|✓
|
Abschlags-, Teil- und Sammelrechnungen
|✓
|✓
|
Erstellung und Übermittlung von E-Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.1 und XRechnung 3.X
|✓
|✓
|
E-Mail Versand von Belegen
|✓
|✓
|
Kunden-, Artikel-/Artikelgruppen-Verwaltung
|✓
|✓
|
Verwaltung von bis zu 20 Preislisten
|✓
|✓
|
Zahlungs- und Lieferbedingungen, Konditionen
|✓
|✓
|
Funktionserweiterung über Zusatzmodul (nur kompatibel mit Mittelstand Faktura mit
Rechnungswesen und Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact in der ITU-Variante)
o Wiederkehrende Belege
o Fremdsprachige Belege
o Fremdwährung
|✓
|✓
|
Dokumentenablage DATEV Mittelstand
|
Vorerfassen der Eingangsrechnungen für digitales Belegbuchen
|✓
|✗
|
Such- und Filterfunktionen
|✓
|✓
|
Drag & Drop – Dokumente per Mausklick importieren
|✓
|✓
|
Individuelle Ordnerstukturen definieren
|✓
|✓
|
Alle im Unternehmen anfallenden Dokumente scannen und ablegen
|✓
|✓
|
Kundenbezogene Ablage (Kundencockpit)
|✓
|✓
|
Belege/Dokumente digital ablegen
|✓
|✓
|
Buchführung DATEV Mittelstand
|
GoBD-Konform
|✓
|✗
|
DATEV-Systemumgebung
|✓
|✗
|
Standard-Betriebsabrechnungsbogen für SKR03, 04, 07 und 49
|✓
|✗
|
Bestände parallel bearbeiten
|✓
|Nur mit der Mehrplatzversion (ITU)
|An
mehreren PCs arbeiten
|✓
|Nur mit der Mehrplatzversion (ITU)
|
Zahlungsströme mit Mahnwesen und Zahlungsvorschlag managen
|✓
|✗
|
Auswertungen konsolidieren
|✓
|✓
|
Buchen elektronischer Kontoumsätze von Banken und Zahlungsdienstleistern wie PayPal und Amazon
|✓
|✗
|
Digitales Belegbuchen
|✓
|✗
|
Daten importieren und exportieren (z.B. ASCII)
|✓
|✓
|
Daten reibungslos zwischen Kanzlei und Unternehmen austauschen
|✓
|✓
|
Offene Posten überwachen
|✓
|✓
|
Unternehmensdaten betriebswirtschaftlich auswerten
|✓
|✓
|
Finanzbuchführung abwickeln
|✓
|✓
|
Chefinformationen / Auswertungen DATEV Mittelstand
|
Controllingreport
|✓
|✗
|
Allgemeine FIBU- und OPOS-Auswertungen
|✓
|✓
|
Auswertungen von Kunden, Artikeln, Umsatzentwicklung
|✓
|✓
|
ABC-Analyse
|✓
|✗
|
Zahlungsverkehr DATEV Mittelstand
|
Automatische Übergabe der Zahlungsdaten aus der Rechnungswesen-Komponente
|✓
|✗
|
Sämtliche Funktionen des Zahlungsverkehrs sind in allen Produktvarianten enthalten.
|✓
|✓