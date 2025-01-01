DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU), Art.-Nr. 95500, ist die Einstiegslösung für kleine und mittlere Unternehmen. Vom Schreiben der Verkaufsbelege, über die Buchführung, das manuelle Tätigen von Überweisungen und Lastschriften bis hin zur Dokumentenablage alles in einem Prozess - für den Einsatz an mehreren Arbeitsplätzen.

Für die Sicherung, Archivierung und Übermittlung Ihrer Daten können Sie die DATEV-Cloud (im DATEV-Rechenzentrum, ISO/IEC 27001 zertifiziert) nutzen.

Falls Sie darüber hinaus Aufgaben und Prozesse in der Buchführung optimieren möchten, empfehlen wir Ihnen die umfangreichere Lösung: DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Darunter fallen beispielsweise Tätigkeiten wie das Erzeugen von Buchungsvorschlägen für digitale Belege, elektronische Bank-/PayPal-Kontoumsätze sowie für Belegstapel aus Kassenbuch / Rechnungsbücher online.

Das Programm unterliegt einer permanenten Produktprüfung.

Zudem können Sie mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU) einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.