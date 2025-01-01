DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact ist die Einstiegslösung für kleine und mittlere Unternehmen. Vom Schreiben der Verkaufsbelege, über die Buchführung, das manuelle Tätigen von Überweisungen und Lastschriften bis hin zur Dokumentenablage alles in einem Prozess - für den Einsatz an einem Arbeitsplatz und lokaler Datenhaltung.

Falls Sie darüber hinaus Aufgaben und Prozesse in der Buchführung optimieren möchten, empfehlen wir Ihnen die umfangreichere Lösung: DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen . Darunter fallen beispielsweise Tätigkeiten wie das Erzeugen von Buchungsvorschlägen für digitale Belege, elektronische Bank-/PayPal-Kontoumsätze sowie für Belegstapel aus Kassenbuch / Rechnungsbücher online.

Für die Sicherung, Archivierung und Datenübermittlung Ihrer Daten können Sie die DATEV-Cloud (im DATEV-Rechenzentrum, ISO/IEC 27001 zertifiziert) nutzen.

Zudem können Sie mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.