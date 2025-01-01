Art.-Nr. 96000 |
Software
Art.-Nr. 95600 |
Software

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact

  • E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard erstellen und versenden (EU-Norm EN 16931)
  • Einstiegslösung für kaufmännische Aufgaben
  • Hohe Sicherheit beim Buchen
  • Sicheres Bereitstellen der Buchführung an den Steuerberater
  • Komplettlösung für Einsteiger. Nutzung an einem Arbeitsplatz
Jährlich
219,60 €
Hinweis

Wenn Sie ein weiteres DATEV-Produkt der Lösungen für Unternehmen einsetzen (z. B. Kostenrechnung oder Lohn) stellen wir Ihnen für eine durchgängige Installation das funktionsgleiche Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU), Art.-Nr. 95500, zur Verfügung.

Ferner benötigen Sie die ITU-Version in folgenden Fällen:

  • Sie setzen Vorsysteme mit der Schnittstelle DATEVconncect für den bidirektionalen Datenaustausch mit der Rechnungswesen-Komponente ein (bitte ggf. mit Ihrem Softwarehersteller klären).

  • Sie haben Datenbankgrößen > 10 GB.

Inhalte

Beschreibung

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact ist die Einstiegslösung für kleine und mittlere Unternehmen. Vom Schreiben der Verkaufsbelege, über die Buchführung, das manuelle Tätigen von Überweisungen und Lastschriften bis hin zur Dokumentenablage alles in einem Prozess - für den Einsatz an einem Arbeitsplatz und lokaler Datenhaltung.

Falls Sie darüber hinaus Aufgaben und Prozesse in der Buchführung optimieren möchten, empfehlen wir Ihnen die umfangreichere Lösung: DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen . Darunter fallen beispielsweise Tätigkeiten wie das Erzeugen von Buchungsvorschlägen für digitale Belege, elektronische Bank-/PayPal-Kontoumsätze sowie für Belegstapel aus Kassenbuch / Rechnungsbücher online.

Für die Sicherung, Archivierung und Datenübermittlung Ihrer Daten können Sie die DATEV-Cloud (im DATEV-Rechenzentrum, ISO/IEC 27001 zertifiziert) nutzen.

Zudem können Sie mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.

Leistungen

Auftragswesen - vom Angebot bis zur Rechnung

  • Individuelle Erstellung des Beleglayouts für alle Belegarten
  • Generierung der Buchungen für die Ausgangsrechnungen und Übergabe an die Finanzbuchführung
  • Automatische Ablage der erstellten Verkaufsbelege in der entsprechenden Kundenakte der digitalen Dokumentenablage
  • Erstellung von elektronischen Rechnungen nach Vorgaben der EU-Richtlinie 2014/55

Rechnungswesen – Einstiegslösung für die Buchführung

  • DATEV-Buchungszeile und Plausibilitätsprüfungen für Sicherheit beim Buchen
  • Offene Posten buchen und überwachen
  • Qualitätsauswertungen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
  • Aufteilen von Geschäftsvorfällen auf Kostenstellen-/träger mit dem Standard-Betriebsabrechnungsbogen

Dokumentenablage - Belege und Dokumente jederzeit verfügbar

  • Unterstützung der Digitalisierung von Belegen
  • Schnelle Suchfunktionen
  • individuelle Ablagestruktur

Zahlungsverkehr

  • Manuelle Überweisungen und Lastschriften über verschiedene Verfahren

DATEV-Cloud-Services bringen Prozess- und Komfortverbesserungen

Welche Cloud-Leistungen in der kostengünstigen IT-Service- und Sicherheitspauschale gebündelt sind, lesen Sie hier .

  • Revisionssichere Archivierung der Buchführungsdaten im DATEV-Rechenzentrum
  • Geschützter Datenaustausch mit Institutionen wie Krankenkassen oder Finanzbehörden
  • Einfacher Austausch der Buchführungsdaten mit der Steuerkanzlei

Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen

  • Mit der Bestellung dieses Produktes erhalten Sie automatisch regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen im betrieblichen Rechnungswesen und Tipps und Tricks, die Sie beim täglichen Arbeiten mit dem Produkt unterstützen. Dieser Infoservice kann Hinweise zu neuen kostenpflichtigen Funktionen oder Programmen der DATEV eG enthalten.
Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Produktvergleich

Funktion Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
  Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact / ITU
Auftragswesen DATEV Mittelstand
   
Angebot, Lieferschein, Auftragsbestätigung, Rechnung-/Rechnungskorrektur
  
Abschlags-, Teil- und Sammelrechnungen
  
Erstellung und Übermittlung von E-Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.1 und XRechnung 3.X
  
E-Mail Versand von Belegen
  
Kunden-, Artikel-/Artikelgruppen-Verwaltung
  
Verwaltung von bis zu 20 Preislisten
  
Zahlungs- und Lieferbedingungen, Konditionen
  
Funktionserweiterung über Zusatzmodul (nur kompatibel mit Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact in der ITU-Variante)
o Wiederkehrende Belege
o Fremdsprachige Belege
o Fremdwährung
  
Dokumentenablage DATEV Mittelstand
   
Vorerfassen der Eingangsrechnungen für digitales Belegbuchen
  
Such- und Filterfunktionen
  
Drag & Drop – Dokumente per Mausklick importieren
  
Individuelle Ordnerstukturen definieren
  
Alle im Unternehmen anfallenden Dokumente scannen und ablegen
  
Kundenbezogene Ablage (Kundencockpit)
  
Belege/Dokumente digital ablegen
  
Buchführung DATEV Mittelstand
   
GoBD-Konform
  
DATEV-Systemumgebung
  
Standard-Betriebsabrechnungsbogen für SKR03, 04, 07 und 49
  
Bestände parallel bearbeiten
   Nur mit der Mehrplatzversion (ITU) 
An mehreren PCs arbeiten
   Nur mit der Mehrplatzversion (ITU) 
Zahlungsströme mit Mahnwesen und Zahlungsvorschlag managen
  
Auswertungen konsolidieren
  
Buchen elektronischer Kontoumsätze von Banken und Zahlungsdienstleistern wie PayPal und Amazon
  
Digitales Belegbuchen
  
Daten importieren und exportieren (z.B. ASCII)
  
Daten reibungslos zwischen Kanzlei und Unternehmen austauschen
  
Offene Posten überwachen
  
Unternehmensdaten betriebswirtschaftlich auswerten
  
Finanzbuchführung abwickeln
  
Chefinformationen / Auswertungen DATEV Mittelstand
   
Controllingreport
  
Allgemeine FIBU- und OPOS-Auswertungen
  
Auswertungen von Kunden, Artikeln, Umsatzentwicklung
  
ABC-Analyse
  
Zahlungsverkehr DATEV Mittelstand
   
Automatische Übergabe der Zahlungsdaten aus der Rechnungswesen-Komponente
  
Sämtliche Funktionen des Zahlungsverkehrs sind in allen Produktvarianten enthalten.
  

