In der Theorie klingt es einfach: Arbeitnehmer haben sechs Wochen (42 Kalendertage) lang einen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, wenn die Wartezeit erfüllt ist. In der Praxis gilt diese Frist jeweils für eine Erkrankung. Das führt zu folgender Situation:

Fällt ein Arbeitnehmer wegen mehrerer verschiedener Erkrankungen kurzfristig nacheinander aus, besteht für jede einzelne Erkrankung ein Lohnfortzahlungsanspruch von sechs Wochen.

Das gilt auch, wenn die Arbeitsunfähigkeit unmittelbar anschließend entsteht.

Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Rechtslage:

Krankengeld oder Entgeltfortzahlung bei kurzfristiger Beschäftigung

Ein Unternehmen stellt einen Mitarbeiter befristet für das Weihnachtsgeschäft vom 01. November bis zum 31. Dezember ein. Das Arbeitsverhältnis ist kurzfristig und sozialversicherungsfrei. Der Mitarbeiter ist vom 15. Dezember bis zum 4. Januar arbeitsunfähig erkrankt.

Er hat während des Beschäftigungsverhältnisses Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und die Wartezeit von vier Wochen ist erfüllt. Das heißt, der Arbeitgeber muss die Tage zwischen dem 15. und dem 31. Dezember vergüten. Ab dem 01. Januar des Folgejahres besteht kein Arbeitsverhältnis und damit keine Pflicht zur Entgeltfortzahlung.

Krankengeld: Ab wann entsteht ein Anspruch bei verschiedenen Krankheitsfällen?

Schwieriger wird die Beurteilung, wenn ein Arbeitnehmer häufiger erkrankt oder an verschiedenen Beschwerden leidet.

Angenommen, ein Arbeitnehmer ist wegen einer Herzerkrankung längerfristig arbeitsunfähig. Die erste Bescheinigung stammt vom 01. Mai. Nun kommt am 03. Juni ein Bandscheibenvorfall hinzu, der allein ebenfalls eine Arbeitsunfähigkeit auslösen würde. Dieser zweite Krankheitsfall gilt als Hinzutritt einer weiteren Erkrankung und löst keine erneute Sechs-Wochen-Frist aus. Sechs Wochen nach der ersten AU fällt der Mitarbeiter in den Krankengeldbezug und die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers endet.

Anders sieht es aus, wenn der Mitarbeiter erst wegen der Herzerkrankung arbeitsunfähig ist, und nach erfolgreicher Behandlung dieser Beschwerden einen Bandscheibenvorfall erleidet. Selbst wenn die AU für das Herzleiden genau 42 Tage dauert und die AU für die folgende Erkrankung direkt am nächsten Tag ausgesprochen wird, entsteht ein neuerlicher Anspruch auf sechs Wochen Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber.

Einschränkend gilt allerdings die 12-Monats-Frist. Ist ein Arbeitnehmer mehrfach wegen einer Erkrankung arbeitsunfähig (z. B. Kreislaufbeschwerden), werden die Krankheitstage addiert. Überschreitet die Summe die 42 Tage, die der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung verpflichtet ist, fällt der Mitarbeiter in das Krankengeld, auch wenn er immer nur wenige Tage am Stück krankgeschrieben war. Bitte beachten Sie, dass die Frist mit der ersten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für eine bestimmte Erkrankung beginnt und nicht auf das Kalenderjahr bezogen ist. Lediglich wenn zwischen zwei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für die gleiche Erkrankung mindestens sechs Monate liegen, kann ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entstehen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Krankenkasse des Mitarbeiters oder an einen Rechtsanwalt.