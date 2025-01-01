Sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung besteht gemäß Mutterschutzgesetz ein Beschäftigungsverbot für abhängig beschäftigte Frauen. In den Wochen vor der Geburt dürfen Frauen freiwillig weiterarbeiten, danach ist das Beschäftigungsverbot in jedem Fall bindend. Bei einer Mehrlingsgeburt verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung um weitere vier auf zwölf Wochen. Diese Regeln gelten auch für Beamtinnen, nicht aber für Selbstständige.

Um den Einkommensverlust während des gesetzlichen Mutterschutzes aufzufangen, gibt es verschiedene Mutterschaftsleistungen:

Mutterschaftsgeld der gesetzlichen Krankenkassen (max. 13 Euro pro Tag)

Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld zur Aufstockung auf das gewohnte Nettogehalt

Dienstbezüge für Beamtinnen während des Mutterschutzes

Nicht zu den Mutterschaftsleistungen gehört dagegen das Mutterschaftsgeld vom Bundesamt für Soziale Sicherung. Dieses beträgt 210 Euro und wird nicht gesetzlich krankenversicherten Frauen gewährt. Alle genannten Leistungen müssen aktiv beantragt werden.