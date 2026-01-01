Wenn Sie für Mitarbeitende die Gehaltsabrechnung berechnen, ermitteln Sie nicht nur die Höhe der Steuern. Sie sind auch dafür verantwortlich, die Sozialabgaben zu bestimmen und die fälligen Beiträge für Arbeitnehmende abzuführen.

Das folgende Gehaltsabrechnung-Muster zeigt den Aufbau für einen Angestellten im Jahr 2022, der 1980 geboren wurde, in Nordrhein-Westfalen lebt, unverheiratet ist und keine Kinder hat.

Der Mitarbeiter ist gesetzlich renten- und krankenversichert, seine Krankenkasse erhebt einen Zusatzbeitrag von 1,3 %. Der Bruttolohn beträgt 2.000 Euro monatlich.