Die Tools der DATEV unterstützen Sie effektiv dabei, korrekt jede Lohnabrechnung selber zu machen. Je nach Angebot beinhalten die Programme die aktuellen Tariflöhne der verschiedensten Branchen und erkennen Sonderfälle wie z. B. die Abrechnung von Heuer (bei Seeleuten) und bieten die korrekte Lösung an.

Auch bei komplizierteren Sachverhalten wie z. B. Altersteilzeit oder betrieblicher Altersvorsorge unterstützen Sie die Apps, Online-Anwendungen und Programme der DATEV zuverlässig und leicht verständlich.