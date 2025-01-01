Im Unterschied zum Gehalt wird der Lohn nach den im Monat gearbeiteten Stunden berechnet und bezahlt. Auf der Abrechnung ist in diesem Fall ersichtlich, wie viele Stunden im Monat tatsächlich gearbeitet wurden. Alternativ zu den geleisteten Arbeitsstunden kann auch die im Monat produzierte Stückzahl der Berechnung des Lohns zugrunde gelegt werden. Dies wird als Stücklohn bezeichnet.

Wird ein Lohnempfänger krank, so muss ihm auch bei Akkord- oder Stücklohn das Entgeltweitergezahlt werden, das er ohne seine Krankheit erzielt hätte - alte Lohnabrechnungen können zur Berechnung herangezogen werden falls möglich. Im Zweifelsfall muss der Lohn eines vergleichbar Beschäftigten zugrunde gelegt werden.

Lohn und Gehalt werden gleich besteuert. Eine Ausnahme stellen Schichtzuschläge dar. Diese müssen bei Lohnempfängern nicht besteuert werden.