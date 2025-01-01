Steuerfreie oder steuerlich begünstigte Arbeitgeberzuschüsse sind die Grundlage, um die Möglichkeiten der Entgeltoptimierung zu nutzen. Statt einem Mitarbeiter (ausschließlich) das Bruttogehalt zu erhöhen, gewähren Sie ihm (auch) steuer- und sozialabgabenfreie Zuschüsse, um das Nettogehalt zu steigern.Der Vorteil liegt auf der Hand: Dieser Teil des Einkommens ist für den Mitarbeiter steuer- und sozialabgabenfrei oder zumindest stark begünstigt. Das Unternehmen spart ebenfalls, da keine Lohnnebenkosten anfallen und die Aufwendungen häufig als Betriebsausgabe geltend gemacht werden können. Mit Maßnahmen der Entgeltoptimierung binden Sie Mitarbeiter an das Unternehmen und erhöhen die Attraktivität für potenzielle Bewerber.