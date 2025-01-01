Wenn Sie die Lohnabrechnung für einen Minijob erstellen, müssen Sie die Sozialabgaben nicht berechnen, sondern greifen auf Pauschalen zurück.

Gewerbliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber leisten z.B. folgende Abgaben (Stand Januar 2022):

Pauschalbeitrag für die Krankenkasse: 13 %

Beitrag zur Pflegeversicherung: entfällt

Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung: 15 %

Arbeitslosenversicherung: entfällt

U1: 0,9 %

U2: 0,29 %

U3 (Insolvenzgeldumlage): 0,09%

Unfallversicherungsbeitrag: individuell je nach Betrieb

Steuern: 2 % pauschal