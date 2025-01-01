Zwar übernahmen bisher nicht alle Unternehmen die vollen Kosten eines Firmenwagens für Mitarbeiter. Modelle, bei denen Mitarbeiter für das auch privat genutzte Dienstfahrzeug die Kraftstoffkosten, Reparaturen oder die Kfz-Versicherung selbst tragen, sind schon lange üblich. Allerdings war diese Variante bis 2016 für Arbeitnehmer besonders unattraktiv. Schließlich minderten die Eigenanteile nicht den zu versteuernden geldwerten Vorteil und als Werbungskosten konnten diese Belastungen ebenso wenig geltend gemacht werden.

Diese ungerechte Praxis ist mit der Entscheidung, die der Bundesfinanzhof Ende 2016 getroffen hat, vorbei. Nun gilt:

Alle für das Firmenfahrzeug vom Mitarbeiter selbst getragenen Kosten mindern den zu versteuernden geldwerten Vorteil.

Die selbst getragenen Ausgaben für Haltung und Nutzung sind bei der 1-%-Methode gegenzurechnen.

Sie mindern den zu versteuernden Anteil – maximal bis auf 0 Euro.

Für den Firmenwagen mit Mitarbeiteranteil gibt es verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Dazu gehören die folgenden Lösungen:

Der Arbeitgeber vereinbart mit dem Arbeitnehmer ein Entgelt für die private Fahrzeugnutzung und behält dieses vom Nettolohn ein. Das Nutzungsentgelt kann nicht als Werbungskosten geltend gemacht werden.

Der Arbeitnehmer zahlt für die private Nutzung eine vereinbarte Kilometerpauschale.

Der Arbeitnehmer übernimmt für den Dienstwagen mit privater Nutzung die Leasingrate.Der Arbeitnehmer trägt einzelne Posten wie die Kraftstoffkosten, die Kfz-Versicherung oder Reparaturkosten.

Der Arbeitnehmer beteiligt sich an den Anschaffungskosten oder der Leasingsonderzahlung.

Für die Anerkennung durch das Finanzamt sind Einzelnachweise für die Aufwendungen vorzulegen.

Achtung! Ein Bruttolohnverzicht mit Gehaltsumwandlung als Nutzungsgebühr erkennt das Finanzamt nicht als Nutzungsentgelt an.