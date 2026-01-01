Um reibungslos auf die Doppik - die doppelte Buchführung - umzustellen, bedarf es ausgefeilter Konzepte, durchdachter Software-Lösungen , Beratung und Wissen und eines kompetenten Partners, der Sie auf dem Weg zur Doppik sicher und unterstützend auf Ihrem Weg begleitet.Sie haben schon auf die Doppik umgestellt? Dann stehen Ihnen entsprechende Leistungen und weitere Software-Lösungen zur Verfügung, die Sie im PublicSector einsetzen können. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen, wenn Sie DATEV-Software im Public Sector einsetzen.