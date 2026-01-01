Unter Doppik wird ein Buchführungs-System verstanden, das auf zwei sich jeweils kontrollierenden Doppelbuchungen beruht: zum einen die Doppelbuchung jedes Postens in Hauptbuch und Journal. Beide müssen am Ende einer Rechnungsperiode zu den gleichen Resultaten kommen. Zum anderen die Doppelbuchung in zwei verschiedenen Konten des Hauptbuches, jeweils auf Soll- und Haben-Seite. Bei Abschluss des Hauptbuches müssen die Salden der Konten ausgeglichen sein.
Doppik - umstellen mit System
Um reibungslos auf die Doppik - die doppelte Buchführung - umzustellen, bedarf es ausgefeilter Konzepte, durchdachter Software-Lösungen , Beratung und Wissen und eines kompetenten Partners, der Sie auf dem Weg zur Doppik sicher und unterstützend auf Ihrem Weg begleitet.Sie haben schon auf die Doppik umgestellt? Dann stehen Ihnen entsprechende Leistungen und weitere Software-Lösungen zur Verfügung, die Sie im PublicSector einsetzen können. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen, wenn Sie DATEV-Software im Public Sector einsetzen.