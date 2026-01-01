Die DATEV Standard-Kontenrahmen
Standard-Kontenrahmen (SKR) enthalten ein Verzeichnis der für Betriebe relevanten Buchhaltungskonten. Die verschiedenen Kontenrahmen sind auf bestimmte Wirtschaftszweige bzw. Branchen zugeschnitten. Mit den DATEV-Kontenrahmen bekommen Sie verlässliche und jährlich aktualisierte Orientierungshilfen für die Buchführung des Betriebs.
DATEV-Factoring-Lösungen für Kanzleien und Unternehmen
Factoring bedeutet, Forderungen regelmäßig gegen sofortige Liquidität zu verkaufen. Je nach Variante übernimmt der Factoring-Dienstleister auch das Mahnwesen und die Absicherung gegen Forderungsausfälle und sorgt somit nicht nur für frische Liquidität, sondern auch für Entlastung in der Debitorenverwaltung.
Forderungsmanagement - selbst übernehmen oder auslagern?
Doppik - doppelte Buchführung
Doppik: Das ist die doppelte Buchführung in Konten. Eine Alternative für öffentliche Haushalte, die bislang ihren Haushalt kameralistisch geführt haben. Da die kaufmännische Doppik auf den Verbrauch von Ressourcen ausgerichtet ist, soll die Umstellung im Haushalt eine größere Transparenz und bessere Steuerungsmöglichkeiten bewirken.
Kosten- und Leistungsrechnung
Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) unterstützt Unternehmer dabei, Kosten- und Leistungsströme im Unternehmen abzubilden und differenziert darzustellen. In erster Linie dient sie der internen Bereitstellung von Informationen. Sie ermöglicht es, Kosten und Erlöse einzusehen sowie kurzfristige und operative Planungen durchzuführen.
Finanzbuchführung mit DATEV
Mehr als zwei Millionen Unternehmen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Bildungseinrichtungen in Deutschland nutzen Softwarelösungen von DATEV für ihre Finanzbuchhaltung. Erfahren Sie hier, welche zentralen Aufgaben die digitale Finanzbuchhaltung hat und wie DATEV Sie dabei unterstützen kann.
Pflegebuchführungsverordnung (PBV)
Eigenkapital erhöhen – das müssen Unternehmen beachten
KLR: Ein Überblick über die Kosten- und Leistungsrechnung
Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) unterstützt Unternehmer dabei, Kosten- und Leistungsströme im Unternehmen abzubilden und differenziert darzustellen. In erster Linie dient sie der internen Bereitstellung von Informationen. Sie ermöglicht es, Kosten und Erlöse einzusehen sowie kurzfristige und operative Planungen durchzuführen. Darüber hinaus lassen sich die Betriebszahlen zuverlässig anhand von Plan-, Soll- und Ist-Daten kontrollieren. Mithilfe der DATEV-Lösungen erstellen Sie Kostenrechnungen effektiv und übersichtlich in einem Programm.
Aufgaben und Grundlagen der Anlagenbuchhaltung
Kontenplan – Buchhaltung mit SKR03 und SKR04
So arbeiten Sie mit Kostenstellen und Betriebsabrechnungsbogen
Was etwas nach Durchschlagpapier und 50er Jahren klingt, hat in der unternehmerischen Praxis bis heute in digitaler Form einen hohen Informationswert: der Betriebsabrechnungsbogen. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung und der Kostenträgerrechnung kommt dem Betriebsabrechnungsbogen eine Schlüsselrolle zu.