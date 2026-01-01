Professionelles Rechnungswesen

Die DATEV Standard-Kontenrahmen

Standard-Kontenrahmen (SKR) enthalten ein Verzeichnis der für Betriebe relevanten Buchhaltungskonten. Die verschiedenen Kontenrahmen sind auf bestimmte Wirtschaftszweige bzw. Branchen zugeschnitten. Mit den DATEV-Kontenrahmen bekommen Sie verlässliche und jährlich aktualisierte Orientierungshilfen für die Buchführung des Betriebs. 

Professionelles Rechnungswesen

DATEV-Factoring-Lösungen für Kanzleien und Unternehmen

Factoring bedeutet, Forderungen regelmäßig gegen sofortige Liquidität zu verkaufen. Je nach Variante übernimmt der Factoring-Dienstleister auch das Mahnwesen und die Absicherung gegen Forderungsausfälle und sorgt somit nicht nur für frische Liquidität, sondern auch für Entlastung in der Debitorenverwaltung.

Professionelles Rechnungswesen

Forderungsmanagement - selbst übernehmen oder auslagern?

Wir verstehen unter Forderungsmanagement, häufig auch Debitorenmanagement genannt, die Überwachung von Zahlungseingängen bzw. der gewährten Zahlungsziele.

Professionelles Rechnungswesen

Doppik - doppelte Buchführung

Doppik: Das ist die doppelte Buchführung in Konten. Eine Alternative für öffentliche Haushalte, die bislang ihren Haushalt kameralistisch geführt haben. Da die kaufmännische Doppik auf den Verbrauch von Ressourcen ausgerichtet ist, soll die Umstellung im Haushalt eine größere Transparenz und bessere Steuerungsmöglichkeiten bewirken.

Professionelles Rechnungswesen

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) unterstützt Unternehmer dabei, Kosten- und Leistungsströme im Unternehmen abzubilden und differenziert darzustellen. In erster Linie dient sie der internen Bereitstellung von Informationen. Sie ermöglicht es, Kosten und Erlöse einzusehen sowie kurzfristige und operative Planungen durchzuführen.

Professionelles Rechnungswesen

Finanzbuchführung mit DATEV

Mehr als zwei Millionen Unternehmen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Bildungseinrichtungen in Deutschland nutzen Softwarelösungen von DATEV für ihre Finanzbuchhaltung. Erfahren Sie hier, welche zentralen Aufgaben die digitale Finanzbuchhaltung hat und wie DATEV Sie dabei unterstützen kann.

-

Pflegebuchführungsverordnung (PBV)

Die PBV oder Pflegebuchführungsverordnung wurde als Rechtsverordnung auf Grundlage des Elften Sozialgesetzbuches - Soziale Pflegeversicherung - erlassen und enthält Anweisungen zu den Rechnungs- und Buchführungsvorschriften und zur Kosten- und Leistungsrechnung für zugelassene Pflegeeinrichtungen.

Professionelles Rechnungswesen

Bilanz

Die Bilanz ist die stichtagsbezogene Gegenüberstellung von Aktiva (Vermögen) und Passiva (Kapital) eines Unternehmens. Der Bilanzgewinn oder -verlust ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und Passiva. Die Bilanz dient unternehmensinternen und externen Informationsbedürfnissen.

Professionelles Rechnungswesen

Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Mit einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) gelingt es Unternehmern, Zahlungsströme im Betrieb transparent darzustellen und nachzuvollziehen. 

Professionelles Rechnungswesen © Robert Kneschke - stock.adobe.com

Eigenkapital erhöhen – das müssen Unter­nehmen be­achten 

Die Eigenkapital­quote dient als wichtige Größe bei einer Kredit­vergabe. Rund 30 Prozent gelten als guter Wert. Unter­nehmen können durch eine Reihe von Maß­nahmen ihr Eigen­kapital erhöhen. Wichtig ist dabei immer der Austausch mit der Steuer­kanzlei.

Professionelles Rechnungswesen

Einnahmenüberschussrechnung: Das Wichtigste zusammengefasst 

Kleine Gewerbetreibende sind befugt, ihre Betriebsausgaben und Betriebseinnahmen mithilfe einer einfachen Buchführung in einer Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) zu erfassen. Anhand dieser Daten lassen sich Rückschlüsse auf die steuerpflichtigen Gewinne und Verluste ziehen. Zuverlässig und effizient erstellen Sie die EÜR mit der Software von DATEV.

Professionelles Rechnungswesen

KLR: Ein Überblick über die Kosten- und Leistungsrechnung  

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) unterstützt Unternehmer dabei, Kosten- und Leistungsströme im Unternehmen abzubilden und differenziert darzustellen. In erster Linie dient sie der internen Bereitstellung von Informationen. Sie ermöglicht es, Kosten und Erlöse einzusehen sowie kurzfristige und operative Planungen durchzuführen. Darüber hinaus lassen sich die Betriebszahlen zuverlässig anhand von Plan-, Soll- und Ist-Daten kontrollieren. Mithilfe der DATEV-Lösungen erstellen Sie Kostenrechnungen effektiv und übersichtlich in einem Programm.

Professionelles Rechnungswesen © Pcess609 - stock.adobe.com

Aufgaben und Grundlagen der Anlagenbuchhaltung

Die Anlagenbuchhaltung ist ein Teil der gesamten Finanzbuchhaltung und kümmert sich um die Vermögensgegenstände eines Unternehmens. Dabei hat der Anlagenbuchhalter zwei wesentliche Aufgaben: Bewertung und Erfassung der Anlagen sowie Ermittlung und Verbuchung der Abschreibungen. 

Professionelles Rechnungswesen © Arto - stock.adobe.com

Kontenplan – Buchhaltung mit SKR03 und SKR04

Der Kontenplan ist das Herzstück der Buchhaltung, erlaubt doch erst er es, Geld- und Warenströme zu sortieren und in eine sinnvolle Ordnung zu bringen. Doch welchen Kontenplan sollen Unternehmen wählen? Und was sind die Unterschiede zwischen Kontenplan SKR03 und SKR04?

Professionelles Rechnungswesen © Cavan Images - stock.adobe.com

So arbeiten Sie mit Kostenstellen und Betriebsabrechnungsbogen

Was etwas nach Durchschlagpapier und 50er Jahren klingt, hat in der unternehmerischen Praxis bis heute in digitaler Form einen hohen Informationswert: der Betriebsabrechnungsbogen. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung und der Kostenträgerrechnung kommt dem Betriebsabrechnungsbogen eine Schlüsselrolle zu.

Professionelles Rechnungswesen © Nuttapong punna - stock.adobe.com

Rechtssicher durch die Pflegebuchführungsverordnung (PBV)

Wenn Pflegedienste mehr als sechs Vollzeitkräfte beschäftigen, fallen sie zumeist unter die Pflegebuchführungsverordnung (PBV). Im Kern geht es beim PBV-Gesetz um die strikte Trennung von Umsätzen aus Pflegeleistungen und anderen Dingen, wie etwa der Vermietung.