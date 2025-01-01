In der Praxis entsteht ein Kontenplan unternehmensindividuell aus dem sogenannten Kontenrahmen, der eine branchenübergreifende Klassifikation aller möglichen, in allen Betriebsformen allgemein vorkommenden Konten darstellt. Das jeweilige Unternehmen sucht sich aus dem Kontenrahmen die für es passenden Konten aus und überführt diese in den Kontenplan. Man kann also sagen, der Kontenrahmen ist eine allgemeine Vorlage, aus der jeder Betrieb seinen passenden Kontenplan für die Buchführung ableitet.

Generell wird der Kontenplan einmalig festgelegt, nämlich dann, wenn der Steuerberater oder die Steuerberaterin die Buchführung einrichtet. Einige Unternehmen machen dies auch in Eigenregie. Wichtig ist dabei, darauf zu achten, dass die Nummerierung der Konten tatsächlich dem Kontenrahmen folgt und nicht einfach frei nach der nächsten wählbaren Zahl zu nummerieren, da ein Überschreiben manchmal nicht möglich ist. Ein weiterer Stolperstein kann sein, dass die Bezeichnungen der Konten nicht eindeutig sind. Ohne vertiefte Kenntnisse empfiehlt es sich daher in der Regel, die Buchführung von einer Kanzlei einrichten zu lassen, unabhängig davon, ob das Unternehmen später selbst buchen möchte oder nicht.