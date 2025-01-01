– Die Pflegebuchführungsverordnung (PBV) regelt die Buchführungspflichten für Pflegeeinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach dem SGB XI.

– Sie soll Transparenz schaffen und eine klare Trennung von Pflegeleistungen und anderen Geschäftstätigkeiten ermöglichen.

– Kleinere Einrichtungen können unter bestimmten Voraussetzungen von der PBV befreit werden.

– Die Anforderungen an die Buchführung sind detailliert und gesetzlich verbindlich – Verstöße können Konsequenzen haben.

– Softwarelösungen wie die von DATEV helfen Pflegeeinrichtungen, die PBV-Vorgaben korrekt und effizient umzusetzen.