Die Kosten- und Leistungsrechnung – kurz KLR – ist nach der Finanzbuchhaltung der zweite große Teil des internen Rechnungswesens in Unternehmen. Mit der Kosten- und Leistungsrechnung erhalten Sie einen aussagekräftigen Überblick über die Ausgaben und Einnahmen des Unternehmens. Daher eignet sich die KLR besonders für die kurzfristige und operative Planung. Da sie nur unternehmensintern verwendet wird, unterliegt die Kosten- und Leistungsrechnung kaum gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften.In der Kostenrechnung werden alle Kosten für die Bereitstellung einer Dienstleistung oder eines Produktes differenziert erfasst. Daraus lassen sich Schlüsse für die Leistungsrechnung ziehen und es kann ermittelt werden, ob ein Geschäft, Auftrag oder Projekt rentabel für das Unternehmen ist oder gegebenenfalls angepasst werden muss. Folgende Bereiche müssen daher in der Kostenrechnung aufgeschlüsselt werden, um ein genaues Bild über die Kostenströme zu erhalten:

Kostenartenrechnun g: Welche Kosten sind entstanden? Sie werden als Einzelkosten oder Gemeinkosten klassifiziert.

g: Welche Kosten sind entstanden? Sie werden als Einzelkosten oder Gemeinkosten klassifiziert. Kostenstellenrechnung : Wo sind diese Kosten angefallen (z. B. in welchen Abteilungen)?

: Wo sind diese Kosten angefallen (z. B. in welchen Abteilungen)? Kostenträgerrechnung: Wofür sind Kosten entstanden?

Die ermittelten Einnahmen und Ausgaben lassen sich anschließend anhand von Plan-Daten, Ist-Daten und Soll-Daten kontrollieren. Damit haben Unternehmer substanzielle Werte zur Hand, um neue Aufträge anzuvisieren und kurz-, mittel- oder langfristige strategische Entscheidungen zu treffen.