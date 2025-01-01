– Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) zeigt transparent, wo im Unternehmen Kosten entstehen.

– Der BAB ist dabei die zentrale Matrix, aufgebaut als Tabelle in deren Spalten die Kostenstellen stehen.

– Kostenarten werden in den Zeilen der Tabelle des BAB notiert und sind etwa Gehälter, Energie oder Raumkosten.

– Der Betriebsabrechnungsbogen dient der Kostenkontrolle, internen Verrechnung und Preiskalkulation.

– Für wachsende Unternehmen ist der BAB ein wichtiges Planungsinstrument.