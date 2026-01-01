So funktioniert Factoring
- Der Factoring-Kunde (Kanzlei oder Unternehmen) schreibt eine Ausgangsrechnung.
- Der Factoring-Dienstleister kauft diese Rechnung, zahlt einen Vorschuss von bis zu 100 Prozent der Rechnungssumme an den Factoring-Kunden und schickt die Rechnung an den Debitor.
- Sobald der Debitor die Rechnung an den Factoring-Dienstleister bezahlt hat, überweist dieser gegebenenfalls den zuvor einbehaltenen Restbetrag an den Factoring-Kunden.
- Das Mahn- und Inkassowesen übernimmt in der Regel der Factoring-Dienstleister, je nach Verfahren aber auch der Factoring-Kunde.
Für wen DATEV Factoring geeignet ist
- Mandantenbetriebe, die selbst mit einer DATEV Rechnungswesen-Software im Unternehmen buchen. (Selbstbuchende Mandanten)
- Kanzleien, die eine zeitnahe OPOS-Buchhaltung für ihren Mandanten durchführen. (Kanzleien für Mandanten)
- Kanzleien, die selbst Factoring-Kunde sind und eine OPOS-Buhhaltung führen.
Das bietet die DATEV-Factoring-Lösung
Die Schnittstelle DATEV Factoring ermöglicht den reibungslosen Datenaustausch zwischen den DATEV-Rechnungswesen-Programmen und den Lösungen ausgewählter Factoring-Dienstleister. Durch die direkte Anbindung vermeidet der Factoring-Kunde Fehleingaben und spart Zeit, weil Doppelerfassung und Selektieren der Daten nach Vorgaben der Factoring-Dienstleister entfallen.
Die Übersicht über den gesamten Workflow ist jederzeit gewährleistet durch die transparente Darstellung im Programm. Bei Bedarf kann manuell in die Übertragung eingegriffen werden.
Der Leistungsumfang der DATEV-Factoring-Lösung variiert je nach Factoring-Dienstleister und gewählter Variante. Die Software bietet neben der Bereitstellung von relevanten Debitorenstammdaten und OPOS (ggf. inklusive der in der Fakturierung bzw. Rechnungsschreibung erfassten, abweichenden Rechnungsadressen) auch den Import von Daten des Factoring-Dienstleisters an. Die DATEV-Factoring-Lösungen können so Dispo-Informationen oder einen Überblick über den Ankaufstatus Ihrer Forderungen anzeigen.
Und nicht zu vergessen: Je nach Factoring-Dienstleister können aus den bereitgestellten Daten des Factoring-Dienstleisters automatisiert Buchungsvorschläge für Ihre DATEV-Buchführung erzeugt werden.
Weitere Vorteile für Unternehmen
- Wenn die Zahlungsmoral der Debitoren schlecht ist oder gar Forderungsausfälle drohen, hilft oft bereits, dass die Mahnungen durch einen Dritten geschrieben werden. Sollte die Forderung trotzdem nicht beglichen werden, leistet der Factoring-Dienstleister 100 Prozent Ausfallschutz.
- Factoring kann die Abhängigkeit zu einigen wenigen großen Debitoren abfedern. Der Dienstleister bietet 100 Prozent Ausfallschutz und verschafft so dem Mandanten im Ernstfall Liquidität und damit auch Zeit, um auf einen Ausfall reagieren zu können.
- Bei guter Auftragslage benötigen Unternehmen oftmals schnell flüssige Mittel, um beispielsweise den erhöhten Bedarf an Rohstoffen decken zu können. Auch in diesem Fall bietet Factoring durch die sofortige Liquidität nach Rechnungsstellung eine Lösung.
- Wird ein Kredit für eine Investition benötigt, aber die Eigenkapitalquote ist zu schlecht, verschafft Factoring frische Liquidität. Dadurch können Verbindlichkeiten gegenüber Banken oder Kreditoren beglichen und gleichzeitig die Summe der offenen Forderungen gesenkt werden.
Welchen Leistungsumfang Ihr Factoring-Dienstleister unterstützt und ob Ihr ausgewählter Factoring-Dienstleister an die DATEV-Factoring-Lösung angebunden ist, erfahren Sie in den Produktbeschreibungen auf dem DATEV-Marktplatz.
Sollte Ihr ausgewählter Factoring-Dienstleister nicht aufgeführt sein, schreiben Sie uns gerne an factoring@datev.de. Wir prüfen, ob Ihr Dienstleister an unsere DATEV-Factoring-Lösung angebunden werden kann.
Weitere Vorteile für Kanzleien
- Kanzleien, die ihr gutes Verhältnis zum Mandanten nicht durch häufiges Mahnen belasten möchten, können durch Factoring ihre Dienstleistung vom Mahnwesen entkoppeln.
- Gewinnen Sie Zeit und entlasten Sie Ihre Mitarbeiter. Der Rechnungsversand und das Mahnwesen übernimmt der Factoring-Dienstleister.
- Factoring hilft, wenn Sie investieren müssen, aber kaum bankenmäßige Sicherheiten vorweisen können. Factoring-Dienstleister stellen die Liquidität für verkaufte Rechnungen sofort zur Verfügung, unabhängig von bankenmäßigen Sicherheiten.
- Wenn Sie Ihre Mandanten nicht mit Factoring konfrontieren möchten, können Sie das sogenannte stille Factoring nutzen. Dabei werden Rechnungen und Mahnungen mit dem Briefkopf Ihrer Kanzlei versendet. Der Mandant überweist scheinbar weiterhin auf das Konto der Kanzlei.
Gegenwärtig gibt es eine geprüfte Schnittstelle zur Steuerberater-Verrechnungsstelle. Weitere Anbieter werden derzeit an unsere Lösung angebunden. Informationen dazu finden Sie auf dem DATEV-Marktplatz.
Nutzungsvoraussetzungen
- Ihr Factoring-Dienstleister bietet eine DATEV-Partnerlösung an oder unterstützt das Format von DATEV Factoring.
- Kanzlei oder Unternehmen nutzen eine Offene-Posten-Buchführung mittels eines DATEV-Rechnungswesen-Programms (SKR03/04).