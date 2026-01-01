Wenn die Zahlungsmoral der Debitoren schlecht ist oder gar Forderungsausfälle drohen, hilft oft bereits, dass die Mahnungen durch einen Dritten geschrieben werden. Sollte die Forderung trotzdem nicht beglichen werden, leistet der Factoring-Dienstleister 100 Prozent Ausfallschutz.

Factoring kann die Abhängigkeit zu einigen wenigen großen Debitoren abfedern. Der Dienstleister bietet 100 Prozent Ausfallschutz und verschafft so dem Mandanten im Ernstfall Liquidität und damit auch Zeit, um auf einen Ausfall reagieren zu können.

Bei guter Auftragslage benötigen Unternehmen oftmals schnell flüssige Mittel, um beispielsweise den erhöhten Bedarf an Rohstoffen decken zu können. Auch in diesem Fall bietet Factoring durch die sofortige Liquidität nach Rechnungsstellung eine Lösung.

Wird ein Kredit für eine Investition benötigt, aber die Eigenkapitalquote ist zu schlecht, verschafft Factoring frische Liquidität. Dadurch können Verbindlichkeiten gegenüber Banken oder Kreditoren beglichen und gleichzeitig die Summe der offenen Forderungen gesenkt werden.

Welchen Leistungsumfang Ihr Factoring-Dienstleister unterstützt und ob Ihr ausgewählter Factoring-Dienstleister an die DATEV-Factoring-Lösung angebunden ist, erfahren Sie in den Produktbeschreibungen auf dem DATEV-Marktplatz.

Sollte Ihr ausgewählter Factoring-Dienstleister nicht aufgeführt sein, schreiben Sie uns gerne an factoring@datev.de. Wir prüfen, ob Ihr Dienstleister an unsere DATEV-Factoring-Lösung angebunden werden kann.