DATEV Factoring
- Bereitstellung aller Factoring-relevanten Daten in einem von DATEV definierten Standardformat
- Erzeugung von Buchungsvorschlägen
- Eine Anbindung aller Factoring-Unternehmen ist möglich, soweit diese das definierte Format verarbeiten können
Inhalte
Beschreibung
Das DATEV Factoring stellt alle Factoring-relevanten Daten in einem eigens durch DATEV definierten Format zur Verfügung. Grundsätzlich kann die Software zur Anbindung an alle Factoring-Unternehmen genutzt werden, soweit diese das bereitgestellte Datenformat verarbeiten können. Falls ihr Factoring-Unternehmen entsprechende Informationen zur Verfügung stellen kann, können mittels DATEV Factoring auch Buchungsvorschläge für das (Kanzlei-)Rechnungswesen erzeugt werden.
Gerne stellen wir Ihrem Factoring-Unternehmen einen entsprechenden Schnittstellenleitfaden zur Verfügung.
Zu welchem Factoring-Unternehmen eine geprüfte Anbindung existiert, können Sie im DATEV-Marktplatz einsehen. Sollte Ihr bevorzugter Factoring-Dienstleister nicht aufgeführt sein, schreiben Sie bitte an factoring@datev.de. Wir prüfen, ob Ihr Dienstleister an die DATEV-Factoring-Lösung angebunden werden kann.
Leistungen
-
Unkomplizierte Übertragung aller Factoring-relevanten Daten
-
Debitorenstammdaten
-
Zahlungsbedingungen
-
OPOS, inklusive der in der Rechnungsschreibung bzw. der Fakturierung erfassten Rechnungsadressen
-
Bereitstellung verknüpfter Belegdateien aus einem DATEV Dokumentenmanagementsystem
-
-
Erstellung von Buchungsvorschlägen für das (Kanzlei-) Rechnungswesen
-
Automatische Umbuchung übertragener OPOS
-
Umfangreiche Plausibilitätsprüfungen und Filtermöglichkeiten