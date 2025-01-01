Art.-Nr. 99435 | Software

  • Bereitstellung aller Factoring-relevanten Daten in einem von DATEV definierten Standardformat
  • Erzeugung von Buchungsvorschlägen
  • Eine Anbindung aller Factoring-Unternehmen ist möglich, soweit diese das definierte Format verarbeiten können
Inhalte

Beschreibung

Das DATEV Factoring stellt alle Factoring-relevanten Daten in einem eigens durch DATEV definierten Format zur Verfügung. Grundsätzlich kann die Software zur Anbindung an alle Factoring-Unternehmen genutzt werden, soweit diese das bereitgestellte Datenformat verarbeiten können. Falls ihr Factoring-Unternehmen entsprechende Informationen zur Verfügung stellen kann, können mittels DATEV Factoring auch Buchungsvorschläge für das (Kanzlei-)Rechnungswesen erzeugt werden.

Gerne stellen wir Ihrem Factoring-Unternehmen einen entsprechenden Schnittstellenleitfaden zur Verfügung.

Zu welchem Factoring-Unternehmen eine geprüfte Anbindung existiert, können Sie im DATEV-Marktplatz einsehen. Sollte Ihr bevorzugter Factoring-Dienstleister nicht aufgeführt sein, schreiben Sie bitte an factoring@datev.de. Wir prüfen, ob Ihr Dienstleister an die DATEV-Factoring-Lösung angebunden werden kann.

Leistungen

  • Unkomplizierte Übertragung aller Factoring-relevanten Daten

    • Debitorenstammdaten

    • Zahlungsbedingungen

    • OPOS, inklusive der in der Rechnungsschreibung bzw. der Fakturierung erfassten Rechnungsadressen

    • Bereitstellung verknüpfter Belegdateien aus einem DATEV Dokumentenmanagementsystem

  • Erstellung von Buchungsvorschlägen für das (Kanzlei-) Rechnungswesen

  • Automatische Umbuchung übertragener OPOS

  • Umfangreiche Plausibilitätsprüfungen und Filtermöglichkeiten

Preise

