Das DATEV Factoring stellt alle Factoring-relevanten Daten in einem eigens durch DATEV definierten Format zur Verfügung. Grundsätzlich kann die Software zur Anbindung an alle Factoring-Unternehmen genutzt werden, soweit diese das bereitgestellte Datenformat verarbeiten können. Falls ihr Factoring-Unternehmen entsprechende Informationen zur Verfügung stellen kann, können mittels DATEV Factoring auch Buchungsvorschläge für das (Kanzlei-)Rechnungswesen erzeugt werden.

Gerne stellen wir Ihrem Factoring-Unternehmen einen entsprechenden Schnittstellenleitfaden zur Verfügung.

Zu welchem Factoring-Unternehmen eine geprüfte Anbindung existiert, können Sie im DATEV-Marktplatz einsehen. Sollte Ihr bevorzugter Factoring-Dienstleister nicht aufgeführt sein, schreiben Sie bitte an factoring@datev.de. Wir prüfen, ob Ihr Dienstleister an die DATEV-Factoring-Lösung angebunden werden kann.