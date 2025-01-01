Mithilfe der Einnahmenüberschussrechnung – kurz: EÜR – werden alle Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben eines Gewerbetreibenden im Kalenderjahr erfasst und den zuständigen Finanzbehörden vorgelegt. Anhand der Angaben lässt sich ermitteln, ob ein Unternehmer das Jahr mit einem steuerpflichtigen Gewinn oder Verlust abschließt. Als Anlage EÜR ist die Einnahmenüberschussrechnung ein Teil der Einkommensteuererklärung.

Nicht jeder Gewerbetreibende ist berechtigt, seine Einnahmen und Ausgaben in einer Einnahmenüberschussrechnung darzulegen. Die EÜR ist lediglich für kleine Betriebe geeignet, deren Geschäftsprozesse und Zahlungsströme vergleichsweise leicht zu überschauen sind. Für solche Unternehmen genügt es, Gewinne mithilfe einer einfachen Buchführung zu ermitteln. Die einfache Buchführung unterscheidet sich von der doppelten Buchführung (Doppik ), die für alle mittleren und großen Unternehmen verpflichtend ist. Geschäftsprozesse und Zahlungsströme sind bei diesen weitaus komplexer, weshalb die aufwendigere doppelte Buchführung nötig ist.

§ 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) legt fest, welche Gewerbe von der doppelten Buchführung befreit sind. Diese dürfen anstelle der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) eine EÜR erstellen. Dafür sind sie jedoch an festgelegte Vorgaben sowie Umsatz- und Gewinngrenzen gebunden.Folgende Gewerbetreibende sind befugt, eine Einnahmenüberschussrechnung zu erstellen:

Gewerbetreibende: Ob Gewerbetreibende eine EÜR vorlegen dürfen, ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. So darf das Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen sein. Außerdem müssen der Jahresumsatz unter 600.000 Euro und der Jahresgewinn unter 60.000 Euro liegen. Führt der Unternehmer bereits freiwillig Bücher, ist eine EÜR nicht mehr zulässig.

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe: Betriebe aus der Land- und Forstwirtschaft können eine Einnahmenüberschussrechnung bei den Finanzbehörden einreichen. Sie dürfen die Gewinngrenze von 60.000 Euro jedoch nicht überschreiten. Der Umsatz hingegen ist nicht an festgelegte Grenzen geknüpft. Die Nutzfläche des Betriebes darf nicht mehr als 25.000 Euro wert sein.

Sobald der Steuerpflichtige die Grenzen überschreitet oder andere Bedingungen für eine EÜR nicht mehr zutreffen, wird er vom Finanzamt informiert und ist anschließend zur doppelten Buchführung verpflichtet.