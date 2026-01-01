Der Begriff FiBu-Software steht für Finanzbuchhaltungs-Software. Sie ermöglicht die EDV-seitige Abbildung der Finanzbuchführung. Die Finanzbuchführung oder -haltung (kurz: FiBu) ist ein Teil des betrieblichen Rechnungswesens. Aufgabe der Finanzbuchhaltung ist es, Geschäftsfälle systematisch zu erfassen und anhand dieser Dokumentation Auskunft über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu geben.

Am Ende des Geschäftsjahres erstellt die Finanzbuchhaltung den Jahresabschluss , bestehend aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Die Bilanz stellt die wirtschaftliche Situation des Unternehmens zum Bilanzstichtag (meistens der 31. Dezember) dar; die GuV zeigt, ob ein Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr Gewinn oder Verlust gemacht hat. Diese Methodik, den Erfolg eines Unternehmens auf zweierlei Art zu ermitteln bzw. darzustellen, wird als doppelte Buchführung bezeichnet.

Insbesondere der Jahresabschluss, aber auch Zwischenberichte sind wichtige Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführer, Gesellschafter und Mitarbeitenden des Unternehmens. Interesse an dessen wirtschaftlicher Lage haben aber auch Dritte wie etwa Geldgeber, Aktionäre, Geschäftspartner und die Öffentlichkeit. Zudem sind die von der Finanzbuchhaltung für den Jahresabschluss ermittelten Zahlen Grundlage für die Besteuerung des Unternehmens.