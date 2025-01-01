– Anlagevermögen bildet das Fundament jedes Unternehmens – es umfasst alle Vermögensgegenstände, die langfristig im Betrieb verbleiben und nicht zum Verkauf bestimmt sind.

– Von Maschinen bis Lizenzen: Sowohl materielle als auch immaterielle Güter können Teil des Anlagevermögens sein und unterliegen der planmäßigen Abschreibung.

– Abschreibungen erfassen den Wertverzehr dieser Güter über ihre Nutzungsdauer hinweg und sind zentrale Bestandteile der Anlagenbuchführung.

– Gesetzliche Grundlagen im Handels- und Steuerrecht, insbesondere im HGB und § 6 EStG, regeln die Bewertung und Abschreibung von Anlagevermögen.

– Moderne Softwarelösungen unterstützen Anlagen- und Kreditorenbuchhaltung, indem sie Prozesse automatisieren und Transparenz über Werte und Nutzungsdauern schaffen.