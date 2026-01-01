Komplexität der PBV beherrschen - mit dem Steuerberater und DATEV
- Freigemeinnützige Träger,
- Private Träger
- Öffentliche Träger
Arbeitsbereiche
- Gesundheitshilfe
- Kinder- und Jugendhilfe
- Familienhilfe
- Altenhilfe
- Hilfe für Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung
- Weitere Hilfen
Mit Ihrem steuerlichen Berater und den DATEV-Lösungen für Buchführung und Personal haben Sie Ihre Zahlen im Griff und erfüllen sämtliche Anforderungen der PBV. Das gleiche gilt übrigens für Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV), diese sind ebenso wie die der PBV durch die DATEV-Produkte abgedeckt. Fragen Sie Ihren Steuerberater danach!Je nach Unternehmensform bieten Ihr Steuerberater und DATEV Ihnen im Rechnungswesen die passende, PBV-konforme Lösung. Auch die Software für die Personalwirtschaft ist auf die spezifischen Anforderungen von sozialen Einrichtungen zugeschnitten. Wir unterstützen Sie in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater gerne bei Konzeption und Einführung.