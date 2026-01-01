Ziel des Forderungsmanagements ist es, Forderungsausfälle zu minimieren und die Liquidität des Unternehmens nachhaltig zu sichern. Insofern leistet ein gut funktionierendes Forderungsmanagement einen wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung Ihres Unternehmens.
Forderungsmanagement selbst übernehmen oder auslagern? - Auf jeden Fall immer mit DATEV
Forderungsmanagement kann schon in Ihrer DATEV-Rechnungswesen-Software beginnen: Diese unterstützt Ihre Offene-Posten-Buchführung optimal, zum Beispiel mit intelligenten Funktionen zum Mahnwesen.
Doch Sie können das Zahlungsrisiko auch noch auf anderem Wege bewältigen, indem Sie für das Forderungsmanagement Factoring einsetzen. Forderungsmanagement funktioniert damit folgendermaßen: Sie verkaufen Ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an ein Factoring-Unternehmen und entledigen sich so des Forderungsrisikos. Wir sorgen für einen reibungslosen, effizienten Datentransfer zwischen Ihnen und Ihrem Factoring-Partner mittels Schnittstellenlösungen, die das Forderungsmanagement direkt an Ihre Finanzbuchführung im DATEV-Rechnungswesen-Programm ankoppeln. Dazu arbeiten wir mit renommierten Factoring-Dienstleistern zusammen.