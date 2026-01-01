Auf dieser Seite findest du alle Informationen rund um das DATEV-DigiCamp und deine Session.
Sessions
Sessionslots
Wir haben vier Sessionsslots, die zu folgenden Uhrzeiten starten: 10:15 Uhr / 11:15 Uhr* / 14:15 Uhr / 15:15 Uhr
Die Sessions finden parallel statt. Wir wissen vorher nicht, wie viele Menschen sich für Eure Session entscheiden. Wie immer gilt: Die, die da sind, sind die Richtigen!
(*90-minütige Sessions können nur in der Zeitscheibe von 11:15 bis 12:45 Uhr angeboten werden.)
Sessionbegleiter/-in bzw. Moderator/-in
Sessionbegleitende unterstützen unsere Sessiongebenden bei der Durchführung ihrer hybriden Session. Dabei behalten sie die Technik, den Chat und mögliche Fragen im Blick.
Bei Bedarf gehen wir gern bei DATEV auf die Suche nach Moderatorinnen oder Moderatoren, die Euch bei der Durchführung der Session unterstützen.
Check-in
Wir empfehlen Euch, die Sessions mit einer kurzen Check-In-Runde zu beginnen, damit ihr wisst, wer da ist. Das DigiCamp lebt vom Austausch für- und miteinander – ihr könnt die Online-Teilnehmenden freundlich bitten, ihre Kamera einzuschalten.
Foliendesign
Wenn ihr eure Folien im DigiCamp-Design gestalten wollt, könnt ihr gerne unseren Folienmaster verwenden. Ihr könnt aber auch eure Folien in eurem Design zeigen.
Media Kit (Hintergrund, Session-Bewerbung, Social Media)
Nutzt gerne unsere Grafiken für das DigiCamp und ladet euch die entsprechende Vorlage runter.
Für alle Teilnehmenden und Sessiongebenden:
- Virtueller Hintergrund (für die digitale Teilnahme)
- DigiCamp-Folienmaster (PowerPoint)
- Vorlage zur Sessionbewerbung (PowerPoint)
- Beitragsgrafik quadratisch (Download)
- Beitragsgrafik Instagram-Story (Download)
- Motto-Postkarte 1 (Download)
- Motto-Postkarte 2 (Download)
- Motto-Postkarte 3 (Download)
Besuche auch unseren Merchandise-Shop und sichere dir dein Outfit für die Veranstaltung: www.digicamp-shop.de
Veranstaltung vor Ort im IT-Campus in Nürnberg
Veranstaltungort
DATEV IT-Campus
Fürther Straße 111
90429 Nürnberg
Lageplan
Der Lageplan für die Räumlichkeiten im DATEV IT-Campus ist gerade in Erstellung und wird zeitnah hier eingestellt.
Parkhaus
Wenn du mit dem Auto anreist, kannst du gerne das DATEV-Parkhaus
in der Fürther Straße 111 nutzen. Die Registrierung der Veranstaltung
findet am Haupteingang (Zugang über Fürther Straße) statt.