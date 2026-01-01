Sessionslots

Wir haben vier Sessionsslots, die zu folgenden Uhrzeiten starten: 10:15 Uhr / 11:15 Uhr* / 14:15 Uhr / 15:15 Uhr

Die Sessions finden parallel statt. Wir wissen vorher nicht, wie viele Menschen sich für Eure Session entscheiden. Wie immer gilt: Die, die da sind, sind die Richtigen!

(*90-minütige Sessions können nur in der Zeitscheibe von 11:15 bis 12:45 Uhr angeboten werden.)

Sessionbegleiter/-in bzw. Moderator/-in

Sessionbegleitende unterstützen unsere Sessiongebenden bei der Durchführung ihrer hybriden Session. Dabei behalten sie die Technik, den Chat und mögliche Fragen im Blick.

Bei Bedarf gehen wir gern bei DATEV auf die Suche nach Moderatorinnen oder Moderatoren, die Euch bei der Durchführung der Session unterstützen.

Check-in

Wir empfehlen Euch, die Sessions mit einer kurzen Check-In-Runde zu beginnen, damit ihr wisst, wer da ist. Das DigiCamp lebt vom Austausch für- und miteinander – ihr könnt die Online-Teilnehmenden freundlich bitten, ihre Kamera einzuschalten.

Foliendesign

Wenn ihr eure Folien im DigiCamp-Design gestalten wollt, könnt ihr gerne unseren Folienmaster verwenden. Ihr könnt aber auch eure Folien in eurem Design zeigen.