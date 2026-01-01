Über das DigiCamp
Das DATEV-DigiCamp ist eine Plattform, auf der sich Mitarbeitende der DATEV mit Mitgliedern der Genossenschaft und Personen aus anderen Unternehmen austauschen. Im Mittelpunkt stehen das Lernen von- und miteinander und die Vernetzung zu fachlichen Themen – eingebracht von den Teilnehmenden selbst.
Im Rahmen der Allianz für Digitale Kompetenzen bieten wir mit unserem DATEV-DigiCamp die Möglichkeit, digitale Kompetenzen kostenfrei und bedarfsorientiert weiterzuentwickeln.
Save the date: Das nächste DigiCamp findet am 15. Juli 2026 mit dem Fokusthema Portfolioentwicklung statt. Die Teilnahme ist vor Ort in Nürnberg oder remote möglich.
Ablauf
Das DATEV-DigiCamp ist eine Veranstaltung im Barcamp-Format. Den inhaltlichen Rahmen bildet immer ein Fokusthema mit zwei dazu passenden Impulsen am Morgen und Mittag. Vormittags und Nachmittags gibt es jeweils zwei Zeitslots mit parallel stattfindenden Sessions, aus denen die Teilnehmenden frei wählen können. Abschließend wird das Gelernte gemeinsam reflektiert. Der Tag wird von weiteren Möglichkeiten zum Netzwerken begleitet.
Der genaue Ablauf des DATEV-DigiCamps kann im Sessionplan, der kurz vor der Veranstaltung veröffentlicht wird, eingesehen werden.
Anmeldung
Die Anmeldung für die Veranstaltung erfolgt über das Formular. Wir bestätigen den Eingang der Anmeldung per E-Mail und übermitteln kurz vor der Veranstaltung weitere Informationen zum Ablauf des DigiCamps.
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Sessioneinreichung
Wer beim DigiCamp aktiv eine eigene Session anbieten möchte, kann sie über dieses Formular einreichen und erhält zeitnah Rückmeldung.
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Organisatorische Hinweise
Hybride Veranstaltung:
Das DATEV-DigiCamp findet in aller Regel hybrid statt und ermöglicht somit die ortsunabhängige Teilnahme. Hybrid bedeutet, dass alle Sessions digital über die Plattform Zoom Events oder vor Ort im DATEV IT-Campus in Nürnberg besucht und gehalten werden können.
Technik & Tooling:
Das DATEV-DigiCamp wird digital über die Broadcasting- und Videotelefonie-Plattform Zoom Events übertragen. Sessiongebende entscheiden für ihre Session, ob sie zusätzliche Tools (z. B. Conceptboard, Mentimeter) verwenden.
Unterstützung:
Bei Fragen rund um die digitale Teilnahme und technische Unterstützung stehen am Veranstaltungstag Sessionbegleitungen als Ansprechpersonen zur Verfügung. Diese werden am Morgen bzw. in der einzelnen Session bekannt gegeben.
Für Sessiongebende:
Bei Bedarf können Sessions von DATEV-Mitarbeitenden moderiert werden. Sessiongebende können ihre Session im Veranstaltungsbereich der DATEV-Community dokumentieren, indem sie dort einen neuen Thread anlegen. Beiträge in der DATEV-Community können über Suchmaschinen gefunden werden.
Fragen zum DigiCamp?
Wir melden uns schnellstmöglich auf alle Anfragen, die uns unter digicamp@datev.de erreichen.
Barrierefreiheit
Die Barrierefreiheit unserer Veranstaltung ist uns ein wichtiges Anliegen. Individuelle Bedarfe oder Fragen zur Barrierefreiheit können an digicamp@datev.de gerichtet werden. Wir prüfen die Möglichkeiten sorgfältig und unterstützen gerne.
Media Kit (Hintergrund, Session-Bewerbung, Social Media)
Für alle Teilnehmenden:
• Virtueller Hintergrund (für die digitale Teilnahme)
Für Sessiongebende:
• DigiCamp-Folienmaster (PowerPoint)
• Vorlage zur Sessionbewerbung (PowerPoint)
• Beitragsgrafik quadratisch (Download)
• Beitragsgrafik Instagram-Story (Download)
• Motto-Postkarte 1 (Download)
• Motto-Postkarte 2 (Download)
• Motto-Postkarte 3 (Download)
Bisherige Beiträge sind auf der Social Wall zu finden.
DigiCamp-Audiografie
Wie muss man sich das DigiCamp vorstellen? Was ist die Geschichte hinter dem Erfolgskonzept? Wie gut funktioniert das hybride Event? Was passiert hinter den Kulissen? Was sind die Resonanzen? Zu hören in zwei Staffeln Audiografie von Ingo Stoll zum DATEV-DigiCamp.
Aftermovie vom 17. DATEV-DigiCamp
Eindrücke vom DATEV-DigiCamp, einer Plattform, auf der sich Mitarbeitende der DATEV mit Menschen aus anderen Unternehmen und Kanzleien austauschen. Im Mittelpunkt stehen das Lernen von- und miteinander und die Vernetzung zu fachlichen Themen.
KI-Dokumentation vom 18. DATEV-DigiCamp
Das 18. DATEV-DigiCamp vom Februar 2026 – dokumentiert von einer künstlichen Intelligenz.