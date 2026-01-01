Das DATEV-DigiCamp ist eine Plattform, auf der sich Mitarbeitende der DATEV mit Mitgliedern der Genossenschaft und Personen aus anderen Unternehmen austauschen. Im Mittelpunkt stehen das Lernen von- und miteinander und die Vernetzung zu fachlichen Themen – eingebracht von den Teilnehmenden selbst.

Im Rahmen der Allianz für Digitale Kompetenzen bieten wir mit unserem DATEV-DigiCamp die Möglichkeit, digitale Kompetenzen kostenfrei und bedarfsorientiert weiterzuentwickeln.

Save the date: Das nächste DigiCamp findet am 15. Juli 2026 mit dem Fokusthema Portfolioentwicklung statt. Die Teilnahme ist vor Ort in Nürnberg oder remote möglich.