Veranstaltungsübersicht
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit unseren Veranstaltungen.
DATEV-DigiCamp
Das DATEV-DigiCamp ist eine Plattform, auf der sich Mitarbeitende der DATEV mit Mitgliedern der Genossenschaft und Personen aus anderen Unternehmen austauschen. Im Mittelpunkt stehen das Lernen von- und miteinander und die Vernetzung zu fachlichen Themen – eingebracht von den Teilnehmenden selbst.
Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.
Learning Circle Experience
Mit einer unternehmensübergreifenden Learning Circle Experience möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich in einem Lernzirkel oder in einem Tandem mit dem Thema Vereinbarung von Lernen und Arbeiten anhand von individuellen Lernzielen zu beschäftigen.