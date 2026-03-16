Die Learning Circle Experience ist ein unternehmensübergreifender Lernzirkel mit einer Länge von zwölf Wochen zu einem bestimmten Thema. Ziel der Learning Circle Experience ist es, bewusst und vernetzt zu lernen um fit für die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts zu werden.

Die einzelnen Treffen finden in aller Regel online und terminlich nach Absprache der jeweiligen Lerngruppe statt. Zur Teilnahme eingeladen sind alle Menschen, die sich mit der Vereinbarung von Lernen und Arbeiten beschäftigen wollen und bereit sind, regelmäßig teilzunehmen und beizutragen.