Über Learning Circle Experience
Die Learning Circle Experience ist ein unternehmensübergreifender Lernzirkel mit einer Länge von zwölf Wochen zu einem bestimmten Thema. Ziel der Learning Circle Experience ist es, bewusst und vernetzt zu lernen um fit für die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts zu werden.
Die einzelnen Treffen finden in aller Regel online und terminlich nach Absprache der jeweiligen Lerngruppe statt. Zur Teilnahme eingeladen sind alle Menschen, die sich mit der Vereinbarung von Lernen und Arbeiten beschäftigen wollen und bereit sind, regelmäßig teilzunehmen und beizutragen.
Aktuelles
Die derzeitige Learning Circle Experience läuft seit dem 23.02.2026. Übergreifend für alle aktuellen Lernzirkel finden folgende Termine statt:
Boxenstopp 1: 16.03.2026, 16:30 – 18:00 Uhr
Boxenstopp 2: 27.04.2026, 16:30 – 18:00 Uhr
Retrospektive: 08.06.2026, 16:30 – 18:00 Uhr
Start der nächsten Learning Circle Experience ist voraussichtlich im Juli 2026.
Ablauf
Die Learning Circle Experience basiert auf den Leitfäden für Peer Learning von lernOS – ein offenes System der Cogneon GmbH für lebenslanges Lernen und lernende Organisationen. Die lernOS-Lernpfade (auch: Sprints) führen die Gruppe mittels Übungen durch den Lernzirkel. Für einen niedrigschwelligen Einstieg sind Lernpfade zu den Themen Zielorientierung & Fokussierung, Produktivität & Stressfreiheit sowie Offenheit &Vernetzung geboten.
In der Woche vor dem Start (auch: Woche 0) wählen die Teilnehmenden
• ihren Lernpfad
• die Teilnahmeform (als Tandem oder im Zirkel)
• wie sie ihre Treffen organisieren (z. B. Videokonferenz-Tools wie Microsoft Teams)
• wann die Treffen und Lerneinheiten stattfinden
Für die Organisation der Treffen sind zweimal eine Stunde pro Woche empfohlen sowie dreimal 90 Minuten für Boxenstopp 1, Boxenstopp 2 und die Retrospektive am Ende der Learning Circle Experience.