Über das CoCreationCamp
Im Sinne einer CoCreation nehmen wir verschiedene Perspektiven ein, um ein gemeinsames Verständnis der DATEV von morgen zu entwickeln. Die DATEV transformiert sich grundlegend. In Experimentierräumen werden wir nicht nur im internen, sondern auch im Austausch mit Dritten die Veränderung gestalten und vorantreiben. Lassen Sie uns gemeinsam unsere unternehmensweite Transformation reflektieren und unter anderem Experimente aus dem Open Space DATEV diskutieren.
Die Themen bestimmen Sie am Veranstaltungstag selbst. Die Veranstaltung findet in hybrider Form statt.
Der Termin
- 4. Dezember 2026 | 09:00–16:30 Uhr
- die Themen: bestimmen Sie am Veranstaltungstag selbst
- die Veranstaltung findet hybrid statt
Anmeldung
Die Anmeldung für die Veranstaltung erfolgt über ein Formular. Wir bestätigen den Eingang der Anmeldung per E-Mail und übermitteln kurz vor der Veranstaltung weitere Informationen zum Ablauf des CoCreationCamps. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist in Kürze möglich.
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Ausrichtung
Im Fokus des CoCreationCamps stehen Transformationsprozesse innerhalb der DATEV. Für die angebotenen 45-minütigenSessions sollen dazu folgende Fragen handlungsleitend sein:
- Wie nimmst du DATEV in den begleiteten Transformationsprozessen wahr? Was sind Erfolgsfaktoren und was können wir für die Zukunft lernen?
- Wie gelingt es Organisationen mutig und innovativ Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten? Was sind spannende Best Practices für uns als Unternehmen?
- Welche (neuen) Ansätze und Trends im Bereich der Organisationsentwicklung erlebst du und möchtest du gerne teilen?
Und dieses Jahr setzen wir noch eins drauf: Künstliche Intelligenz nimmt erstmals symbolisch „am Tisch Platz“. Sie wird ausgewählte Sessions automatisiert protokollieren und zeigt, wie Mensch und Maschine gemeinsam reflektieren, lernen und gestalten können.
Barrierefreiheit
Die Barrierefreiheit unserer Veranstaltung ist uns ein wichtiges Anliegen. Individuelle Bedarfe oder Fragen zur Barrierefreiheit können an cocreationcamp@datev.de gerichtet werden. Wir prüfen die Möglichkeiten sorgfältig und unterstützen gerne.