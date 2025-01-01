DATEV Info online: Schritt für Schritt zur zukunftssicheren Kanzlei - mit digitalem Rechnungswesen!

Die gesetzlichen Neuerungen – allen voran die verpflichtende E-Rechnung – machen digitale Prozesse zur unverzichtbaren Basis für ein effizientes und gesetzeskonformes Arbeiten. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Kanzlei zukunftssicher aufzustellen – Schritt für Schritt, praxisnah und nachhaltig.

In unserer Info-Veranstaltung erhalten Sie einen verständlichen, praxisorientierten Fahrplan für die digitale Transformation Ihres Rechnungswesens. Wir begleiten Sie von den ersten Schritten der Umstellung – angefangen bei der digitalen Belegbuchung bis hin zur optimalen Nutzung von DATEV Unternehmen online.

Dabei erhalten Sie nicht nur konkrete Handlungsempfehlungen, sondern auch Einblicke in die Vorteile der digitalen Prozesse für Ihre Kanzlei und Mandanten.

Es wird Ihnen eine klare Orientierung geboten, um digitale Prozesse effizient und schrittweise in Ihrer Kanzlei zu etablieren. Auf Wunsch erhalten Sie zudem persönliche Unterstützung durch einen Kundenverantwortlichen, der Sie individuell auf Ihrem Weg begleitet.