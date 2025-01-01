DATEV Info online: Schritt für Schritt zur zukunftssicheren Kanzlei - mit digitalem Rechnungswesen!
- DATEV Info online
- DATEV-Expertinnen und Experten informieren
- Fragerunde und Austausch
Inhalte
Beschreibung
Die gesetzlichen Neuerungen – allen voran die verpflichtende E-Rechnung – machen digitale Prozesse zur unverzichtbaren Basis für ein effizientes und gesetzeskonformes Arbeiten. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Kanzlei zukunftssicher aufzustellen – Schritt für Schritt, praxisnah und nachhaltig.
In unserer Info-Veranstaltung erhalten Sie einen verständlichen, praxisorientierten Fahrplan für die digitale Transformation Ihres Rechnungswesens. Wir begleiten Sie von den ersten Schritten der Umstellung – angefangen bei der digitalen Belegbuchung bis hin zur optimalen Nutzung von DATEV Unternehmen online.
Dabei erhalten Sie nicht nur konkrete Handlungsempfehlungen, sondern auch Einblicke in die Vorteile der digitalen Prozesse für Ihre Kanzlei und Mandanten.
Es wird Ihnen eine klare Orientierung geboten, um digitale Prozesse effizient und schrittweise in Ihrer Kanzlei zu etablieren. Auf Wunsch erhalten Sie zudem persönliche Unterstützung durch einen Kundenverantwortlichen, der Sie individuell auf Ihrem Weg begleitet.
Themen
-
Warum jetzt digitalisieren? Gesetzliche Anforderungen und Zukunftssicherheit
-
E-Rechnung im Fokus: Handlungsbedarf und Vorteile
-
Digitale Belege effizient buchen (Live-Demo)
-
Belege online und DATEV Unternehmen online: Funktionsweise und Nutzen
-
Individuelle Unterstützung durch Ihren Kundenverantwortlichen
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberatung und Kanzleien, die einen praxisnahen Einstieg in digitale Prozesse im Rechnungswesen suchen, um zukunftssicher mit Mandantinnen und Mandanten zusammenzuarbeiten
Dauer
Ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.