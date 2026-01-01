Gebäude, Gebäudeteile und Betriebsvorrichtungen
- AfA und Sonderabschreibungen
- Nachträgliche Herstellungskosten
- Behandlung größeren Erhaltungsaufwands
Erscheinungstermin: vsl. September 2026
Beschreibung
Ob AfA, Sonderabschreibungen oder die zutreffende Abgrenzung einzelner Gebäudebestandteile – die steuerliche Behandlung rund um Immobilien bleibt ein komplexes Beratungsfeld mit erheblichem Fehler- und Haftungspotenzial. Gerade bei größeren Investitionen, Umbaumaßnahmen oder Sanierungen entscheidet die richtige Einordnung über Liquidität, Planungssicherheit und nicht zuletzt über das Haftungsrisiko in Ihrer Kanzlei.
Dieses Kompaktwissen unterstützt Sie mit einer systematischen und zugleich praxisorientierten Aufbereitung aller relevanten Fragestellungen: von der Wahl der richtigen AfA-Art über Sonderabschreibungen bis hin zu besonderen Konstellationen wie der Errichtung in Bauabschnitten, nachträglichen Herstellungskosten oder der Behandlung größeren Erhaltungsaufwands. Auch die Teilwertabschreibung wird fundiert und mit Blick auf typische Beratungssituationen dargestellt. Ebenso wie die Abweichungen in der Handelsbilanz aufgrund der zuletzt erfolgten Veröffentlichung des IDW.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der praxisgerechten Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen, Scheinbestandteilen, Ladeneinbauten sowie Mieterein- und -umbauten. Anschauliche Einordnungen und klare Kriterien erleichtern Ihre tägliche Entscheidungsfindung.
Das Kompaktwissen vermittelt Ihnen das notwendige Fachwissen, um Ihre Mandantinnen und Mandanten praxisnah, rechtssicher und vorausschauend zu beraten – und auch bei komplexen Immobilien-Sachverhalten souverän zu agieren.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
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Autor
Wolfgang Eggert
Diplom-Finanzwirt (FH), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Der Referent ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Er hat neben den Berufsexamina die Prüfung als Certified IFRS Accountant (basic + advanced certificate) absolviert. Wolfgang Eggert ist hauptberuflicher Dozent im Bereich Steuerberatung und Bilanzierung. Darüber hinaus erstellt er die Inhalte für elektronische Medien und verfasst Aufsätze sowie Bücher. Außerdem gibt er Unterricht im Rahmen der Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Beratung von Kolleginnen und Kollegen - Beratung für Berater/innen – in Gestaltungs- und Zweifelsfragen sowie die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen. Er war zuvor Gesellschafter und Geschäftsführer von Schorr Eggert Kasanmascheff Steuerberatungsgesellschaft mbH Forchheim sowie der Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und hat die Niederlassung in Forchheim aufgebaut. Begonnen hat er seine berufliche Arbeit als Bearbeiter in der Rechtsbehelfsstelle und der Betriebsprüfung bei der bayerischen Finanzverwaltung.
Details & Preise
Gebäude, Gebäudeteile und Betriebsvorrichtungen
Erscheinungstermin: vsl. September 2026