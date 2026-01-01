Gebäude, Gebäudeteile und Betriebsvorrichtungen

Ob AfA, Sonderabschreibungen oder die zutreffende Abgrenzung einzelner Gebäudebestandteile – die steuerliche Behandlung rund um Immobilien bleibt ein komplexes Beratungsfeld mit erheblichem Fehler- und Haftungspotenzial. Gerade bei größeren Investitionen, Umbaumaßnahmen oder Sanierungen entscheidet die richtige Einordnung über Liquidität, Planungssicherheit und nicht zuletzt über das Haftungsrisiko in Ihrer Kanzlei.

Dieses Kompaktwissen unterstützt Sie mit einer systematischen und zugleich praxisorientierten Aufbereitung aller relevanten Fragestellungen: von der Wahl der richtigen AfA-Art über Sonderabschreibungen bis hin zu besonderen Konstellationen wie der Errichtung in Bauabschnitten, nachträglichen Herstellungskosten oder der Behandlung größeren Erhaltungsaufwands. Auch die Teilwertabschreibung wird fundiert und mit Blick auf typische Beratungssituationen dargestellt. Ebenso wie die Abweichungen in der Handelsbilanz aufgrund der zuletzt erfolgten Veröffentlichung des IDW.