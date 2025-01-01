Die cloud-basierte Lösung zur elektronischen Rechnungsschreibung
Die Software
Organisieren und steuern Sie als Regelbesteuerer Ihre Kanzlei mit DATEV Kanzleimanagement basis - optimieren, automatisieren und erleichtern Sie Ihre täglichen Prozesse.
Ihre Vorteile
Einfacher Start in die Lösung und flexible Nutzung
- Einfacher assistentengestützter Einstieg: Inbetriebnahme mit Videos und Anleitungen, kein Beratungsprojekt und keine Installation notwendig.
- Flexible Nutzung: Cloud-Lösung kann orts- und zeitunabhängig über alle mobilen Endgeräte genutzt werden.
- Passend zum Kanzleialltag: Gute Verzahnung mit den leistungserstellenden Anwendungen.
Zeit und Aufwandsminimierung durch Automatisierungen im gesamten Abrechnungsprozess
- Automatisierte Kanzleiprozesse: Automatismen geben Daten innerhalb eines Auftrags weiter – das macht die Abwicklung schneller und weniger fehleranfällig.
- Automatisierte Rechnungsvorschläge auf Basis der StBVV inkl. digitalem Rechnungsversand erfüllen die E-Rechnungspflicht und sparen Ihnen und Ihren Mitarbeitenden Zeit und Aufwand.
- Automatische Übernahme von Zeit- und Gegenstandswerten
- Automatisierte GoBD-konforme Rechnungsablage in der DATEV-Cloud sowie eine automatische Erzeugung einer fortlaufenden Rechnungsnummer.
Funktions-Highlight
Mandantenbetreuung
- Durchgängiger Prozess im Zusammenspiel mit der DATEV Interessenverwaltung und DATEV Mandatsanbahnung.
- Transparenz: Leistungen mit entsprechenden Honoraren können – auch mit individuellen Paketen - definiert und für Interessenten und Mandanten transparent gemacht werden.
Aufträge
- Übersicht in der täglichen Kanzleiarbeit durch die Strukturierung der zu erbringenden Leistungen über Aufträge.
- Individuell filterbares Kanzleiboard: Alle Leistungen und den Arbeitsfortschritt für jeden Mandanten auf einen Blick – für die ganze Kanzlei oder für den einzelnen Mitarbeiter.
- Auftragsorientierte Zeiterfassung - mit direkter Bereitstellung in jeweiliger Rechnung.
Rechnungen
- Automatisch erstellte Rechnungsvorschläge: Erfasste Zeiten und übergebene Gegenstandswerte werden automatisch anhand der vereinbarten Kalkulation berechnet und in einen Rechnungsentwurf übernommen.
- Controlling-Informationen im Rechnungsentwurf: Begleitend zur Erstellung der Rechnung sehen Sie direkt wichtige Daten zur Wirtschaftlichkeit des Auftrags und können so ggf. noch justieren.
- Digitale Rechnungsausgabe mit Kanzleilogo und Textbausteinen
- Verknüpfung der SEPA-Mandatsverwaltung: Rechnungsstellung per Lastschrift.
- Rechnungsausgangsbuch: Übersicht der gestellten Rechnungen mit automatisch vergebener fortlaufender Rechnungsnummer. Ablage der Rechnungen in der DATEV Cloud – kein Aufwand mehr für Archivierung. Kennzeichnen Sie bezahlte Rechnungen entsprechend, um den Überblick zum Zahlstatus zu wahren.
- Digitaler Rechnungsversand als E-Rechnung: Mit DATEV Kanzleimanagement basis erfüllen Sie die künftigen gesetzlichen Vorgaben an den E-Rechnungsversand und legen Sie die Rechnung GoBD-konform in der DATEV-Cloud ab. Zudem sparen Sie z. B. Zeit durch den Wegfall von manuellem Bearbeitungsaufwand für das Kuvertieren, den Porto und den Weg zur Post.
Inbetriebnahme
DATEV Kanzleimanagement basis unterstützt die Kanzlei, ihre wesentlichen kanzleiinternen Prozesse und Routineaufgaben zu digitalisieren und zu automatisieren. Im Fokus steht dabei die gesetzeskonforme Rechnungsschreibung, insbesondere im Hinblick auf die verpflichtende E-Rechnung.
Voraussetzungen
Hinweis: Sie erfüllen die Voraussetzungen für die Nutzung von DATEV Kanzleimanagement basis, wenn Sie von DATEV aktiv auf die Nutzung der Anwendung angesprochen wurden.
Der Funktionsumfang von DATEV Kanzleimanagement basis wird sukzessive ausgebaut. Folgende Voraussetzungen müssen über den gesamten Nutzungszeitraum erfüllt sein, um die Software nutzen zu können:
- Steuerberatungskanzlei im deutschen Markt
- mit einem Standort, maximal 15 Mitarbeitenden, nicht interdisziplinär arbeitend
- nur ein Kanzleiunternehmen mit einem Rechnungsnummernkreis und einer Kanzleibuchführung. Zusatzhinweis für Kanzleien, die von der umsatzsteuerlichen Regelung des Kleinunternehmers Gebrauch machen und/oder ausländische Mandanten betreuen: Die Erstellung von Rechnungen ohne Umsatzsteuerausweis wird ab dem 2. Quartal 2025 möglich sein.
- kein aktiver Vertrag/keine Nutzung von
- DATEV Eigenorganisation classic oder comfort
- DATEV DMS
- DATEV Dokumentenablage Revisionssicherheit
- DATEV Kosten
- DATEV ProCheck
- DATEV Eigenorganisation Unternehmensstrukturen (Zusatzmodul zu DATEV Eigenorganisation classic)
- DATEV Telefonie Basis
- DATEV Anwalt classic
- DATEV Softwarepaket für den Ruhestand
Startpaket | Neukunde
- Dokumentenablage
- Bescheidabgleich
- FristenSteuer- und Beitragszahlungen
- Auskunftssystem
Vertragliche Hinweise
In der Leistungsbeschreibung zu DATEV Kanzleimanagement basis finden Sie alle Informationen zum Programmumfang, Funktionen und Schnittstellen.
Leistungsbeschreibung DATEV Kanzleimanagement basis
Hinweis für Kanzleien mit einem DATEV Eigenorganisation compact/classic Vertrag
Mit der Einführung der Cloud-Anwendung DATEV Kanzleimanagement basis werden die Anwendungen DATEV Eigenorganisation compact/classic zu einem Archivsystem mit eingeschränkter Funktionalität. Die Daten werden nur noch zu Dokumentationszwecken vorgehalten.
Bitte beachten Sie die Punkte 2.1, 2.2 und 2.3 der Leistungsbeschreibung:
Neuer Chatbot für die Inbetriebnahme von DATEV Kanzleimanagement basis
Der Chatbot nimmt Sie Schritt für Schritt an die Hand, damit einer erfolgreichen Inbetriebnahme von DATEV Kanzleimanagement basis nichts mehr im Weg steht.
Alternativ zum Chatbot, können Sie auch selbständig über den Fahrplan die einzelnen Tätigkeiten durchführen.
Wir unterstützen Sie!
Informationen zum Arbeiten mit DATEV Kanzleimanagement basis finden Sie im DATEV Hilfe-Center.
Wartungen und Störungen
Informieren Sie sich jederzeit über Wartungen, Störungen oder Ausfälle im DATEV-Rechenzentrum unter www.datev-status.de. Laden Sie sich gerne auch die App DATEV RZ-Status mobil herunter.
Bei Fragen zur Einrichtung von DATEV Kanzleimanagement basis kontaktieren Sie bitte den Service:
- Servicekontakt: DATEV Kanzleimanagement Einführung
- oder nutzen Sie unseren Terminservice unter: www.terminland.de/kanzleimanagement-einfuehrung.
Nach erfolgreicher Einrichtung von DATEV Kanzleimanagement basis unterstützen wir Sie bei Anwendungsfragen, Bedienung und Feedback.
Kontaktieren Sie uns unter:
- Servicekontakt: DATEV Kanzleimanagement basis
- oder nutzen Sie unseren Terminservice unter: www.terminland.de/kanzleimanagement.