Arbeiten mit DATEV Kanzleimanagement basis

Wir machen Sie fit für den Umgang mit DATEV Kanzleimanagement basis! Lernen Sie die Grundlagen und Möglichkeiten zur Kanzleiorganisation mit der Cloud-Software kennen. So erstellen Sie schnell und einfach gesetzeskonforme E-Rechnungen und profitieren von nützlichen Funktionen.

Um das Gelernte in der Praxis umsetzen zu können, muss die Ersteinrichtung des Programms in der Kanzlei abgeschlossen sein.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.