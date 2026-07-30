Verbraucherpreisindex, Juli 2026:

+2,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)

+0,8 % zum Vormonat (vorläufig)

Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juli 2026:

+2,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)

+0,9 % zum Vormonat (vorläufig)

Die Inflationsrate in Deutschland wird im Juli 2026 voraussichtlich +2,8 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber Juni 2026 um 0,8 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt im Juli 2026 voraussichtlich +2,4 %. Die Preise für Energie steigen gegenüber dem Vorjahresmonat voraussichtlich um 8,3 %. Damit nimmt die Teuerung für Energie im Juli wieder deutlich zu (Juni 2026: +3,4 % gegenüber Juni 2025; Mai 2026: +6,6 % gegenüber Mai 2025).

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis)