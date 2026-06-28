Hier können Sie den RSS-Feed abonnieren.

Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im August 2026: -10,6 % zum Vormonat

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes im August 2026 gegenüber Juli 2026 saison- und kalenderbereinigt um 10,6 % gesunken.

Deutsche Auslandsinvestitionen: Seit 2010 mehr als verdoppelt

Deutsche Unternehmen haben den Wert ihrer Direktinvestitionen im Ausland seit 2010 mehr als verdoppelt, zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Gründe hierfür sind vermehrt niedrige Produktionskosten im Ausland. Das kann zu Lasten des deutschen Standortes gehen.

Gewerbesteuer-Hebesätze im Vergleich

Die Gewerbesteuer entwickelt sich zur stillen Standortbremse, das zeigt die DIHK-Erhebung zu den Hebesätzen 2026. Dass die Belastung der Betriebe weiter steigt, liegt auch an der angespannten Finanzlage vieler Kommunen. Die DIHK plädiert für strukturelle Reformen und steuergesetzliche Anpassungen.

Mitbestimmte Unternehmen sind bei Digitalisierung erfolgreicher – doch geplante „EU Inc.“ bedroht Mitbestimmung massiv

Die digitale Transformation verspricht für Unternehmen enorme Wachstums- und Erfolgspotenziale und ist zugleich aktuell eine der größten Herausforderungen. Unternehmen, die im Aufsichtsrat mitbestimmt sind, nehmen diese Herausforderung lt. I.M.U. der Hans-Böckler-Stiftung erfolgreicher an als ansonsten vergleichbare Unternehmen ohne Mitbestimmung.

RWI/ISL-Containerumschlag-Index: Welthandel im August 2026 robust – kräftiges Plus in Nordeuropa

Der weltweite Containerumschlag hat sich im August 2026 im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Trotz der weiterhin ungelösten Situation im Persischen Golf und der zusätzlichen Bedrohung der Schifffahrt im Roten Meer erweist sich der internationale Handel lt. RWI Essen als robust. In den nordeuropäischen Häfen ist der Containerumschlag sogar deutlich gestiegen.

Importpreise im August 2026: +8,3 % gegenüber August 2025

Die Importpreise waren im August 2026 um 8,3 % höher als im August 2025. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stiegen die Einfuhrpreise im August 2026 gegenüber Juli 2026 um 1,0 %.

Inflationsrate im September 2026 voraussichtlich +3,3 %

Die Inflationsrate in Deutschland wird im September 2026 voraussichtlich +3,3 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber August 2026 um 0,6 %.

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: September 2026

Mit den September-Zahlen zum KfW-ifo-Mittelstandsbarometer verdichten sich lt. KfW Research die Zeichen dafür, dass die Erholung in Deutschland allgemein und im Mittelstand im Speziellen definitiv Fuß gefasst hat.

Führt künftig eine KI das Bewerbungsgespräch?

Stellenanzeigen mit KI schreiben, Bewerbungen automatisch vorsortieren und künftig sogar Bewerbungsgespräche von einer KI führen lassen - fast jedes achte Unternehmen setzt KI im Bewerbungsprozess heute bereits ein, und alle anderen können sich dies für die Zukunft vorstellen. Das sind Ergebnisse einer Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Wirtschaft will Entlastung beim Datenschutz

Die deutsche Wirtschaft fordert eine umfassende Reform des Datenschutzes. 90 Prozent der Unternehmen halten eine gezielte Reform der DSGVO für notwendig, 41 Prozent sogar für sehr notwendig. Ähnliches bei der Datenschutzaufsicht: 93 Prozent halten eine Reform des deutschen Aufsichtssystems für nötig, 26 Prozent sogar eine grundlegende. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom.

Aufschwung mit Strukturproblemen - Finanzpolitik auf Abwegen

Die deutsche Wirtschaft ist seit Ende 2025 im Aufschwung. Die Erholung fällt stärker aus als noch im Frühjahr erwartet, bleibt aber schwach. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für das laufende Jahr ein BIP-Plus von 1,3% und für die beiden folgenden Jahre von 1,1% bzw. 0,4%. Gegenüber dem Frühjahr wurde die Prognose für 2026 um 0,7 und für 2027 um 0,2 Prozentpunkte angehoben.

Gut jedes zehnte mittelständische Unternehmen beschäftigt ausländische Fachkräfte

Der demografische Wandel wird zu einem zunehmenden Problem für den deutschen Arbeitsmarkt. Die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften kann ein Lösungsbaustein für die entstehende Personallücke sein. Derzeit beschäftigt gut jedes zehnte mittelständische Unternehmen in Deutschland Fachkräfte aus dem Ausland. Dabei handelt es sich lt. KfW Research vor allem um große Mittelständler mit 50 und mehr Beschäftigten.

Haushaltsspezifische Inflationsraten: Fünf Haushaltstypen an oder über drei Prozent-Marke

Die Inflation in Deutschland ist im August 2026 um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent gestiegen. Zentraler Grund dafür ist das Wiederaufflammen des Iran-Kriegs, das den Rohölpreis und die Raffineriemargen steigen ließ, verstärkt durch den fortgesetzten Ukraine-Krieg. Der aktuelle Inflationsmonitor des IMK der Hans-Böckler-Stiftung gibt einen Überblick.

Exporte von neuen Pkw in den ersten sieben Monaten 2026 um 4,0 % zum Vorjahreszeitraum gesunken

Von Januar bis Juli 2026 wurden rund 2 Mio. neue Pkw im Wert von 73,5 Mrd. Euro aus Deutschland exportiert. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Exporte von Neuwagen mengenmäßig um 4 %. Wertmäßig nahm der Export von neuen Pkw um 8,9 % ab.

Überraschendes Wachstum, breite Erholung bleibt aus

Die deutsche Wirtschaft wächst 2026 um knapp 1,2 Prozent – deutlich stärker als erwartet. Eine dauerhafte und breit angelegte Erholung ist jedoch vorerst nicht in Sicht, zeigt die neue Konjunkturprognose des IW Köln.

Investitionsmonitor Deutschland – Herbst 2026

Der Investitionsmonitor Deutschland dokumentiert lt. KfW Research eine sehr volatile Investitionsentwicklung in der ersten Jahreshälfte.

Erzeugerpreise im August 2026: +4,6 % gegenüber August 2025

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im August 2026 um 4,6 % höher als im August 2025. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise im August 2026 gegenüber dem Vormonat Juli 2026 um 1,1 %.

Geopolitische Spannungen belasten Deutschlands Außenhandel

Geopolitische Spannungen prägen lt. einer Analyse von KfW Research den deutschen Außenhandel messbar.

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Juli 2026: +1,5 % zum Vormonat

Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2026 gegenüber Juni 2026 saison- und kalenderbereinigt um 1,5 % gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2025 stieg der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 10,9 %.

Deutliche Anhebung: IMK prognostiziert 1,3 Prozent Wirtschaftswachstum 2026 und 1,4 Prozent 2027

Das Wachstum der deutschen Wirtschaft wird 2026 und 2027 stärker ausfallen als bisher erwartet. Das liegt einerseits an überraschend starken deutschen Exporten in der ersten Jahreshälfte 2026, andererseits an den erhöhten staatlichen Ausgaben für Verteidigung und den zusätzlichen Investitionen in Infrastruktur. Mit der besseren Ausgangsbasis dürfte das deutsche BIP in diesem Jahr um durchschnittlich 1,3 Prozent und 2027 um 1,4 Prozent wachsen, so die neue Prognose der Hans-Böckler-Stiftung.

Weniger Unternehmensinsolvenzen in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und im Saarland

Laut IfM Bonn hat sich der Anstieg der Insolvenzen gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 halbiert.

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Zahl der neuen Auszubildenden binnen zehn Jahren um 30,5 % gestiegen

Egal ob Wärmepumpen oder Klimaanlagen – für die Installation und Wartung solcher Geräte braucht es entsprechend ausgebildete Fachkräfte. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, begannen im Jahr 2025 knapp 14.400 Menschen eine Ausbildung in einem Beruf der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Großhandelspreise im August 2026: +6,8 % gegenüber August 2025

Die Verkaufspreise im Großhandel waren im August 2026 um 6,8 % höher als im August 2025. Ausschlaggebend für den Preisanstieg im August 2026 waren noch immer die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, in deren Folge sich insbesondere die Großhandelspreise für Energieprodukte und Rohstoffe erhöhten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stiegen die Großhandelspreise im August 2026 gegenüber Juli 2026 um 0,9 %.

Erstmals nutzt die Mehrheit der Unternehmen KI

Künstliche Intelligenz hat in Deutschland lt. Bitkom erstmals die Mehrheit der Unternehmen erreicht: Erstmals setzt mit 57 Prozent der Großteil der Unternehmen KI ein.

Konjunkturerwartungen bleiben positiv

Im September bleiben die Konjunkturerwartungen stabil. Der ZEW-Index steigt leicht um 0,5 Punkte und beträgt nun plus 34,7 Punkte. Die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage verzeichnet erneut eine kräftige Erhöhung.

Trotz Krise: Familienfreundlichkeit für 9 von 10 Unternehmen wichtig

Selbst Unternehmen in wirtschaftlich schwieriger Lage lassen nicht von familienfreundlichen Maßnahmen ab, zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). In Zukunft wird die Vereinbarkeit für die Fachkräftesicherung noch wichtiger sein.

Wie schwer wiegt der China-Schock bei Rohstoffen?

Deutschland möchte in seiner Rohstoffversorgung unabhängiger werden. KfW Research hat eine umfangreiche Info- und Datensammlung zusammengestellt, die die Abhängigkeiten vor dem Hintergrund der aktuellen geoökonomischen Entwicklung und der zunehmenden strategischen Nutzung von Rohstoffen beleuchtet.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im September 2026

Nach der spürbaren Erholung im ersten Halbjahr 2026 zeichnet sich zur Jahresmitte eine wirtschaftliche Abschwächung ab. Zwar haben sich Stimmungsindikatoren zuletzt weiter deutlich aufgehellt und neben den Geschäftserwartungen wurde auch die aktuelle Lageeinschätzung erneut deutlich günstiger beurteilt. Allerdings spiegelt sich lt. BMWE diese positive Stimmung nicht in den jüngsten Konjunkturindikatoren.

Unternehmensinsolvenzen im Juni 2026: +15,8 % gegenüber Juni 2025

Im Juni 2026 haben die deutschen Amtsgerichte 2.266 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren das 15,8 % mehr als im Vorjahresmonat.

NRW, Bayern und Baden-Württemberg bei wirtschaftlich bedeutsamen Gewerbegründungen vorn

Im 1. Halbjahr 2026 hat sich das Gründungsgeschehen in Deutschland lt. IfM Bonn belebt: Rund 143.000 gewerblichen Existenzgründungen standen im 1. Halbjahr 127.000 Unternehmensschließungen gegenüber.

Inflationsrate im August 2026 bei +2,9 %

Die Inflationsrate in Deutschland – gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat – lag im August 2026 bei +2,9 %. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, hat sich damit die Teuerung der Verbraucherpreise erneut leicht verstärkt, nachdem sie im Juli 2026 bei +2,8 % und im Juni 2026 bei +2,3 % gelegen hatte.

Unternehmen mit innovativer Arbeitsorganisation sind erfolgreicher

Innovationen in der Arbeitsorganisation können soziale Teilhabe und wirtschaftlichen Erfolg lt. ZEW miteinander verbinden.

Exporte im Juli 2026: -0,8 % zum Juni 2026

Im Juli 2026 sind die deutschen Exporte gegenüber Juni 2026 kalender- und saisonbereinigt um 0,8 % und die Importe um 5,7 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2025 nahmen die Exporte um 6,1 % und die Importe um 3,0 % zu, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt.

Deutschland mit realistischer Chance auf deutliche Wachstumssteigerung

Deutschland hat trotz jahrelanger Stagnation realistische Chancen auf dauerhaft deutlich mehr Wachstum. Eine neue Chancen-Studie von KfW Research kommt zu dem Ergebnis, dass im kommenden Jahrzehnt ein Potenzialwachstum von mehr als einem Prozent jährlich erreichbar ist.

Arbeitszeitwünsche 2025: 3,8 Millionen Erwerbstätige wollten weniger und 1,5 Millionen wollten mehr arbeiten

Insgesamt 3,8 Millionen Erwerbstätige in Deutschland im Alter von 15 bis 74 Jahren wünschten sich im Jahr 2025 eine kürzere Arbeitszeit, während 1,5 Millionen länger arbeiten wollten. Berücksichtigt wurden Voll- und Teilzeitbeschäftigte. Das teilt das Statistische Bundesamt nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2025 mit.

Produktion im Juli 2026: -1,1 % zum Vormonat

Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes im Juli 2026 gegenüber Juni 2026 saison- und kalenderbereinigt um 1,1 % gesunken.

Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Juli 2026: +2,5 % zum Vormonat

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes im Juli 2026 gegenüber Juni 2026 saison- und kalenderbereinigt um 2,5 % gestiegen.

Herbstprognose Kiel Institut: Deutsche Wirtschaft überwindet Konjunkturtief – Strukturdefizite bleiben

Die deutsche Wirtschaft erholt sich schrittweise: Die Konjunktur hat sich zuletzt erkennbar beschleunigt, und die Unternehmen blicken trotz geopolitischem Gegenwind wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Das zeigt die aktuelle Herbstprognose des Kiel Instituts.

Deutsche Mittelständler richten Auslandsgeschäft neu aus

Geopolitische Krisen und Konflikte, handelspolitische Unsicherheiten und der wachsende Konkurrenzdruck aus China belasten den deutschen Außenhandel nachhaltig. Insgesamt 30 Prozent der deutschen Mittelständler mit Auslandsgeschäft gehen daher davon aus, dass ihre grenzüberschreitenden Umsätze in den kommenden drei Jahren sinken werden. Davon rechnen 6 Prozent sogar mit einem starken Rückgang. Ein Wachstum ihrer Auslandsumsätze sehen knapp ein Viertel aller auslandsaktiven Mittelständler, 47 Prozent erwarten keine Veränderungen. Das sind Ergebnisse einer neuen Studie von KfW Research zum Auslandsgeschäft des deutschen Mittelstands.

Arbeitsmarkt: 2029 fehlen 723.000 Fachkräfte

Bis 2029 wächst die Fachkräftelücke in Deutschland um 47 Prozent – am schwierigsten wird es, Fachkräfte mit Ausbildung zu finden, zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft.

RWI-Konjunkturbericht: Kräftige Exporte treiben Erholung - strukturelle Probleme bleiben

Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung erwartet für die deutsche Wirtschaft im Jahr 2026 ein Wachstum von 1,3 Prozent. Für das Jahr 2027 prognostiziert es einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,1 Prozent und für das Jahr 2028 um 0,5 Prozent. Gegenüber der Prognose vom Frühsommer wurden die Erwartungen für 2026 und 2027 damit angehoben.

Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe Berichtsmonat Juli 2026

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe steigen im Juli auf den höchsten Stand seit dem Jahreswechsel. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts legten sie preis-, kalender- und saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent zu. Mit diesem dritten Anstieg in Folge bewegten sie sich zuletzt auf dem höchsten Stand seit Dezember 2025. Dies teilt das BMWE mit.

Umsatz im Dienstleistungsbereich im Juni 2026 um 1,7 % niedriger als im Vormonat

Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im Juni 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,7 % und nominal (nicht preisbereinigt) 1,4 % weniger Umsatz erwirtschaftet als im Mai 2026.

Bundeszuschuss für niedrigere Stromkosten

Die Bundesregierung will Haushalte und Unternehmen auch in den Jahren 2027 bis 2029 bei den Energiekosten spürbar entlasten: Ein jährlicher Bundeszuschuss von gut 5,5 Milliarden Euro soll die Strom-Netzentgelte weiterhin dämpfen.

Inflationsrate im August 2026 voraussichtlich +2,9 %

Das Statistische Bundesamt informiert, dass die Inflationsrate in Deutschland im August 2026 voraussichtlich +2,9 % betragen wird.

Arbeitsmarkt bleibt angespannt

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Arbeitsmarktzahlen im August 2026 veröffentlicht. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt bleibt trotz leichter wirtschaftlicher Erholung angespannt.

Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer erreicht 2025 mit 21,4 Milliarden Euro neuen Höchstwert

Im Jahr 2025 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Erbschaft- und Schenkungsteuer in Höhe von 21,4 Milliarden Euro festgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, ist der starke Anstieg vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die festgesetzte Steuer bei großen Vermögensübertragungen von mindestens 20 Millionen Euro deutlich mehr als verdoppelt hat.

Stabile Preise, halbierte Verkaufszahlen: Warum ein Preisindex allein den Markt nicht abbildet

Der Zinsanstieg seit Anfang 2022 hat den Markt für Eigentumswohnungen sehr ungleich getroffen. Bei hochwertigen Wohnungen halbierte sich lt. IfW Kiel die Zahl der Verkäufe nahezu, während die Preise nur um rund 9 Prozent nachgaben. Im unteren Qualitätssegment war es umgekehrt.

Entlastung der Unternehmen von Berichtspflichten im EU-Binnenhandel

Seit dem vergangenen Jahr müssen in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts deutlich weniger Unternehmen als zuvor Meldungen zur Außenhandelsstatistik abgeben, wenn sie Waren innerhalb der Europäischen Union (EU) handeln.

Deutsche Exporte im 1. Halbjahr 2026: +3,9 % zum Vorjahreszeitraum

Mit einem Wert von 817,8 Mrd. Euro sind die deutschen Exporte im 1. Halbjahr 2026 um 3,9 % gestiegen und lagen damit um 31,0 Milliarden Euro über dem Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, lag der Außenhandelssaldo (Exporte minus Importe) Deutschlands im 1. Halbjahr 2026 bei +105,7 Mrd. Euro.

Erzeugerpreise im Juli 2026: +3,0 % gegenüber Juli 2025

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Juli 2026 um 3,0 % höher als im Juli 2025. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat Juni 2026 um 1,1 %.

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Juni 2026: +0,8 % zum Vormonat

Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes im Juni 2026 gegenüber Mai 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,8 % gestiegen.

Jedes siebte Unternehmen schreibt Arbeitszeugnisse mit KI

KI kann bei vielen Aufgaben im Personalbereich unterstützen oder diese gleich ganz erledigen. Die Unternehmen erkennen das Potenzial, bislang wird KI im Personalwesen aber noch vergleichsweise selten eingesetzt. Zugleich nimmt die Nutzung gegenüber 2024 lt. Bitkom zu.

Konjunkturerwartungen ziehen weiter an

Im August steigen die Konjunkturerwartungen erneut an. Der ZEW-Index steigt um 7,9 Punkte und beträgt nun plus 34,2 Punkte. Die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage erfährt einen kräftigen Anstieg. Der Lageindikator für Deutschland liegt mit minus 61,1 Punkten um plus 16,5 Punkte über dem Vormonatswert.

Rezessionsrisiko leicht gesunken

Die konjunkturellen Aussichten für die kommenden Monate hellen sich auf, die deutsche Wirtschaft dürfte weiter moderat wachsen. Das signalisiert der monatliche Konjunkturindikator des IMK der Hans-Böckler-Stiftung.

Hybride Arbeitsmodelle auch zukünftig gefragt

In den kommenden zwei Jahren planen nur wenige Unternehmen in Deutschland, ihre bestehenden Homeoffice-Angebote einzuschränken. Weder die Homeoffice-Frequenz noch der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice sollen zurückgehen. Eine aktuelle repräsentative Befragung des ZEW Mannheim unter rund 1.400 Unternehmen aus Informationswirtschaft und verarbeitendem Gewerbe zeigt, welche hybriden Modelle sie in welchem Umfang künftig nutzen wollen.

Großhandelspreise im Juli 2026: +5,3 % gegenüber Juli 2025

Die Verkaufspreise im Großhandel waren lt. Statistischem Bundesamt im Juli 2026 um 5,3 % höher als im Juli 2025. Im Juni 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +4,9 % gelegen, im Mai 2026 bei +5,9 %.

Unternehmensinsolvenzen im Mai 2026: -2,0 % gegenüber Mai 2025

Im Mai 2026 haben die deutschen Amtsgerichte 1.995 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 2,0 % weniger als im Vorjahresmonat.

3,0 % mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. Halbjahr 2026 als im Vorjahreszeitraum

Im 1. Halbjahr 2026 wurden in Deutschland rund 69.600 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren das 3,0 % mehr neu gegründete größere Betriebe als im 1. Halbjahr 2025.

Neuer Rückenwind für den Mittelstand: Kleine und mittlere Unternehmen können jetzt auch 2027 von Mitteln aus dem ERP-Sondervermögen profitieren

Das Bundeskabinett hat am 12.08.2026 den Entwurf des ERP-Wirtschaftsplangesetzes 2027 mit einem gesteigerten Fördervolumen beschlossen. Kleine und mittlere Unternehmen bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, sind in ihrer Finanzierungssituation aber strukturell benachteiligt. Die Schwerpunkte der ERP-Förderung liegen daher auf der Stärkung des Zugangs zu Finanzierung für Gründungen einschließlich Unternehmensnachfolgen sowie auf den volkswirtschaftlich wichtigen Schlüsselbereichen Innovation, Digitalisierung und Wagniskapital.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im August 2026

Die wirtschaftliche Entwicklung erwies sich zuletzt als recht robust. Im zweiten Quartal nahm das BIP preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Positive Wachstumsbeiträge gingen dabei v. a. vom Außenhandel aus. Die binnenwirtschaftliche Nachfrage blieb dagegen angesichts der Kaufkraftverluste und der hohen geopolitischen Unsicherheiten gedämpft. Ungeachtet einer fortgesetzten Aufhellung der Stimmungsindikatoren dürfte die wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Quartal von den historischen Niedrigwasserständen auf zentralen deutschen Binnenschifffahrtsstraßen und den damit erhöhten Versorgungsengpässen in regionalen Industrien temporär belastet werden.

Arbeitskosten: Deutschland fällt um zwei Plätze zurück auf Position sieben in der EU

Die Lohnstückkosten der deutschen Wirtschaft sind im Zuge der durch den russischen Krieg gegen die Ukraine, die chinesische Subventionspolitik, die chaotischen US-Zolleskalationen und zuletzt den Krieg gegen den Iran ausgelösten Energie- und Nachfragekrise seit 2023 deutlich stärker gestiegen als in den Jahren zuvor. Auf längere Sicht, seit dem Jahr 2000, liegt die deutsche Lohnstückkostenentwicklung mit 1,9 Prozent im Jahresdurchschnitt aber trotzdem noch knapp unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank und ist somit für den Gesamtzeitraum stabilitätskonform. Zudem haben die stärkeren Zuwächse der vergangenen Jahre weitaus mehr mit einer schwachen Produktivitätsentwicklung in Deutschland zu tun als mit den Arbeitskosten. Das ergibt eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung.

Berlin - Hauptstadt der Existenzgründungen in den Freien Berufen

Die Anzahl der freiberuflichen Existenzgründungen in Deutschland ist von rund 95.000 in 2024 auf gut 111.000 in 2025 gestiegen. Die meisten freiberuflichen Existenzgründungen verzeichnete lt. IfM Bonn Berlin - gefolgt von Hamburg, München, Köln, Leipzig, Frankfurt und Düsseldorf.

Inflationsrate im Juli 2026 bei +2,8 %

Die Inflationsrate in Deutschland lag im Juli 2026 lt. Statistischem Bundesamt bei +2,8 %. Damit hat sich die Teuerung der Verbraucherpreise verstärkt, nachdem sie im Juni 2026 bei +2,3 % und im Mai 2026 bei +2,6 % gelegen hatte.

Europäische Union bleibt wichtigster Auslandsmarkt für den Mittelstand in Deutschland

Die Anzahl der importierenden Unternehmen mit Sitz in Deutschland ist in 2024 im Vergleich mit 2023 (851.000 Unternehmen) lt. IfM Bonn gestiegen: Rund 873.000 Unternehmen führten Rohstoffe und Waren ein.

Jedes vierte Startup hat auf Neueinstellungen verzichtet - wegen KI

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz hat Auswirkungen auf die Jobs in Tech-Startups. In den vergangenen zwölf Monaten hat rund jedes vierte Tech-Startup wegen KI auf Neueinstellungen verzichtet, 7 Prozent haben deshalb sogar Stellen abgebaut. Zugleich haben 16 Prozent aber wegen KI zusätzliches Personal eingestellt. Alle Startups nutzen KI in ihren Geschäftsprozessen. Das sind Ergebnisse einer Befragung von Bitkom.

Produktion im Juni 2026: +0,2 % zum Vormonat

Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes im Juni 2026 gegenüber Mai 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,2 % gestiegen.

Exporte im Juni 2026: +0,9 % zum Mai 2026

Im Juni 2026 sind die deutschen Exporte gegenüber Mai 2026 kalender- und saisonbereinigt um 0,9 % und die Importe um 4,4 % gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2025 nahmen die Exporte um 6,6 % und die Importe um 8,4 % zu, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt.

Umsatz im Dienstleistungsbereich im Mai 2026 um 1,5 % höher als im Vormonat

Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im Mai 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 1,5 % und nominal (nicht preisbereinigt) 1,9 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im April 2026.

Preisanstieg verliert an Schwung, real sinken die Immobilienpreise im Jahresvergleich

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im 2. Quartal 2026 nur noch moderat gestiegen. Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser verteuerten sich nominal, während Mehrfamilienhäuser günstiger gehandelt wurden. Inflationsbereinigt liegen dagegen alle drei Marktsegmente im Jahresvergleich im Minus: Gemessen in aktueller Kaufkraft sind Wohnimmobilien heute weniger wert als vor einem Jahr. Das zeigt das jüngste Update des GREIX-Kaufpreisindex.

Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im Juni 2026: +3,1 % zum Vormonat

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes im Juni 2026 gegenüber Mai 2026 saison- und kalenderbereinigt um 3,1 % gestiegen. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,5 % niedriger als im Vormonat.

14 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren sind erwerbstätig

Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten, obwohl sie bereits eine Altersrente beziehen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren 14 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren hierzulande erwerbstätig. Ein Jahr zuvor hatte ihr Anteil noch bei 13 % gelegen. Rentner (16 %) gingen zuletzt häufiger einer Arbeit nach als Rentnerinnen (11 %).

DIHK-Report Unternehmensgründung 2026

Unternehmensgründungen bringen frischen Wind und neue Ideen in den Markt und stärken so die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft. Da klingt es zunächst erfreulich, dass die entsprechenden Beratungsangebote der IHKs wieder stärker nachgefragt werden. Der DIHK-Report Unternehmensgründung 2026 zeichnet ein differenziertes Bild der Entwicklung, und er zeigt: Gründerinnen und Gründer sehen Reformbedarf vor allem rund um Bürokratie, Steuern und Finanzierung.

Wirtschaftliche Situation der kleinen und mittleren Unternehmen hat sich im Frühjahr deutlich verbessert

Nachdem sich die Kennzahlen für Umsatz und Gewinn bei den KMU zu Beginn des Jahres verschlechtert hatten, zeigte sich im zweiten Quartal sowohl in Deutschland als auch im Euroraum wieder eine deutliche Verbesserung.

72 % der Rentenleistungen im Jahr 2025 waren einkommensteuerpflichtig

Im Jahr 2025 haben in Deutschland 22,5 Millionen Personen Leistungen in Höhe von rund 423 Milliarden Euro aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente erhalten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stieg die Zahl der Rentenempfängerinnen und -empfänger im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 % oder 168.000 Personen. Die Höhe der Rentenleistungen nahm im selben Zeitraum um 5,1 % oder 20,7 Milliarden Euro zu. 72 % dieser Leistungen zählten im Jahr 2025 zu den steuerpflichtigen Einkünften (304 Milliarden Euro). Seit 2015 stieg der durchschnittliche Besteuerungsanteil damit um 16,4 Prozentpunkte.

Einzelhandelsumsatz im Juni 2026 real um 1,1 % niedriger als im Vormonat

Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes im Juni 2026 gegenüber Mai 2026 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 1,1 % und nominal (nicht preisbereinigt) um 1,2 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2025 sank der Umsatz real um 0,2 %, nominal stieg er um 1,2 %.

Erwerbstätigkeit im Juni 2026 saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat gesunken

Im Juni 2026 waren rund 45,54 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sank die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 23.000 Personen (-0,1 %).

Welthandel leicht erholt - erneute Konflikte am Persischen Golf dämpfen Aussichten

Das temporäre Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sowie die kurzzeitige Öffnung der Straße von Hormus haben den weltweiten Warenaustausch im Juni belebt. Die Erholung des Containerumschlags setzt sich lt. RWI Essen damit fort. Allerdings droht das erneute Aufflammen der Kämpfe am Persischen Golf, den positiven Trend bereits wieder zu bremsen.

Homeoffice: Wunsch und Wirklichkeit klaffen häufiger auseinander

Beschäftigte, die mal im Homeoffice und mal im Betrieb arbeiten, sind häufig recht zufrieden. Doch wenn die Homeoffice-Realität stark von den eigenen Bedürfnissen abweicht, treten häufig Stress und gesundheitliche Probleme auf. Das ergibt eine neue Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal 2026 um 0,2 % höher als im Vorquartal

Das BIP ist im 2. Quartal 2026 gegenüber dem 1. Quartal 2026 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,2 % gewachsen, nachdem es bereits zum Jahresbeginn 2026 gestiegen war. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, nahmen die Exporte preis-, saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vorquartal zu. Die Konsumausgaben entwickelten sich den vorläufigen Erkenntnissen nach verhalten, die Investitionen gingen zurück.

Inflationsrate im Juli 2026 voraussichtlich +2,8 %

Die Inflationsrate in Deutschland wird im Juli 2026 voraussichtlich +2,8 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt nach bisher vorliegenden Ergebnissen mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber Juni 2026 um 0,8 %.

Geschäftserwartungen im Mittelstand steigen sprunghaft

Das Geschäftsklima in Deutschlands kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hat sich im Juli spürbar verbessert. Der Geschäftsklimaindex steigt um 4 Zähler auf -17,3 Punkte. Treiber sind vor allem die besseren Geschäftserwartungen und die positive Entwicklung der Lageurteile. Auf dem aktuellen Niveau liegt das Geschäftsklima allerdings noch immer weit unter dem langfristigen Durchschnitt. Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers.

Großbetriebe bei Auszubildenden beliebter als Kleinstbetriebe

Die Anzahl der Auszubildenden in der gewerblichen Wirtschaft und in den Freien Berufen steigt seit 4 Jahren kontinuierlich. Ende Dezember 2025 befanden sich rund 1,53 Millionen (junge) Erwerbstätige in einem Ausbildungsverhältnis. Von dieser Entwicklung profitieren jedoch nicht die Kleinstbetriebe, wie das IfM Bonn zeigt.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Juli 2026

Die Lage der deutschen Wirtschaft zeigt sich zur Jahresmitte leicht aufgehellt. Nachdem die Eskalation des Krieges im Nahen Osten die Konjunktur im Frühjahr über steigende Energiepreise und Lieferkettenstörungen spürbar belastete, deuten die jüngsten Indikatoren auf eine vorsichtige wirtschaftliche Stabilisierung hin. Das BMWE gibt einen Überblick.

Unternehmen vermelden hohe Investitionsbedarfe

Unternehmen vermelden hohe Investitionsbedarfe, aber niedrige Investitionsplanungen