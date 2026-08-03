(Geopolitische) Unsicherheiten bremsen weiterhin die Investitionsbereitschaft

Nachdem sich die Kennzahlen für Umsatz und Gewinn bei den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu Beginn des Jahres 2026 verschlechtert hatten, zeigte sich im zweiten Quartal diesen Jahres sowohl in Deutschland als auch im Euroraum wieder eine deutliche Verbesserung bei Umsatz und Gewinn.

Keine positive Entwicklung ist hingegen bei den Investitionen erkennbar. Grund hierfür dürften die weiterhin bestehenden (geopolitischen) Unsicherheiten sein. Insgesamt betrachtet, bleibt die wirtschaftliche Situation der KMU in Deutschland weiterhin hinter der im Euroraum zurück.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IfM Bonn nutzen die europaweite Unternehmensbefragung "Survey on the Access to Finance of Enterprises" (kurz: SAFE), die seit 2009 im Auftrag der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank durchgeführt wird, um regelmäßig über die aktuelle wirtschaftliche Lage und die aktuellen Herausforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland und ausgewählten EU-Ländern zu berichten.

Quelle: Institut für Mittelstandsforschung, IfM Bonn