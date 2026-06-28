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Steuerreform mit Entlastung von zehn Milliarden Euro

Die Bundesregierung will das Arbeitskräfte- und Wachstumspotential stärken und hat dazu den Entwurf eines Einkommensteuerreformgesetzes 2027 (BT-Drs. 21/8235) eingebracht.

Wichtiges Fundament für weniger Bürokratie in der Sozialversicherung gelegt

Das BMAS hat am 22.09.2026 im Einvernehmen mit dem BMF die Gemeinsamen Grundsätze für das Verfahren der Vollmachtsdatenbank in der Sozialversicherung (VDB SV) genehmigt. Damit stehen die zentralen fachlichen und technischen Leitplanken für den Aufbau und den Betrieb der neuen Datenbank fest. Die BStBK begrüßt diesen wichtigen Meilenstein ausdrücklich.

95 % des Gesamtwerts steuerpflichtiger Erbschaften und Schenkungen 2025 in Westdeutschland

Bei Erbschaften und Schenkungen gibt es deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. Im Jahr 2025 entfielen 95 % des Gesamtwerts der steuerlich berücksichtigten Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen auf die westlichen Bundesländer, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

BW-Initiative erfolgreich: Steuerbefreiung für Scheidungsimmobilien soll kommen

Der Bundesrat hat auf Initiative Baden-Württembergs am 25.09.2026 beschlossen, Immobilien aus Scheidungen künftig von der Spekulationssteuer zu befreien. Die Länderkammer folgte damit dem baden-württembergischen Antrag zum Jahressteuergesetz 2026. Hierüber informiert das FinMin Baden-Württemberg.

Einführung einer Frühstartrente für Sechs- bis Achtzehnjährige

Der Bundestag hat am 25.09.2026 in 1. Lesung den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung einer Frühstartrente (BT-Drs. 21/7864) debattiert.

Bundesrat stimmt zu: Antragsloses Kindergeld kommt 2027

Das Gesetz zur Einführung des antragslosen Kindergeldes erhielt im Bundesratsplenum am 25.09.2026 die erforderliche Mehrheit.

Bundesrat fordert weniger Bürokratie beim Elterngeld

Der Bundesrat will das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vereinfachen und so Verwaltungsaufwand senken. Eine entsprechende Entschließung verabschiedete er am 25.09.2026 auf Initiative mehrerer Länder.

Anti-Geldwäsche: DStV fordert Rosskur beim Kleingedruckten

In seinen Stellungnahmen zu den technischen Standards bei der Risiko-Bewertung von Kanzleien kritisiert der DStV die bürokratischen Auswüchse des Entwurfs der AMLA. Der DStV fordert den Aufwand für Kanzleien und Kammern bei der Bewertung ihres potenziellen Geldwäsche-Risikos mittels eines echten risikobasierten Ansatzes abzubauen.