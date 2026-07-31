Jonas Gallersdörfer

Steuerberater bei Ecovis in Dingolfing. Neben seiner Tätigkeit in der Kanzlei engagiert er sich als Vorstand des Vereins Junge Steuerberaterinnen und Steuerberater e.V. für die Weiterentwicklung des Berufsstands.



Robert Brütting

Rechtsanwalt in Nürnberg und Fachjournalist Steuern und Recht sowie Redakteur beim DATEV magazin.