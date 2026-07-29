Für die kommunale Bauleitplanung soll die Zweckbestimmung ausdrücklich auf die Schaffung bezahlbaren Wohnraums erweitert werden (§ 1 Abs. 5 S. 1 BauGB n.F.). Zudem ist vorgesehen, bei der Aufstellung eines Bebauungsplans in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt künftig ein überragendes öffentliches Interesse an der Schaffung von Wohnraum mitsamt der dazugehörigen Folgeinfrastrukturen in der jeweiligen Abwägung als vorrangigen Belang zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 7a BauGB n.F.). Der Entwurf sieht außerdem vor, dass Gemeinden in ihren Bebauungsplänen das Wohnen in Kerngebieten allgemein zulassen können (§ 7 Abs. 1 S. 2 BauNVO n.F.).

Hierdurch soll auf die Schwierigkeit reagiert werden, dass zwar Wohnnutzung auch bislang in Kerngebieten zulässig ist, dies allerdings nur, solange die allgemeine Zweckbestimmung des Kerngebiets, nämlich die Unterbringung von Handelsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur, gewahrt wird. Mit dieser Neuregelung will das BMWSB den Gemeinden mehr Spielraum bei der Kerngebietsfestsetzung einräumen und insbesondere auch die Umnutzung aufgegebener Büro- und Gewerbeflächen in Kerngebieten in Wohnnutzung erleichtern. Flankiert wird diese Neuerung durch das bereits bestehende Förderprogramm „Gewerbe zu Wohnen“ des BMWSB; es unterstützt gezielt die Aktivierung vorhandener Flächenpotentiale in unsanierten Nichtwohnimmobilien. Durch Umnutzung und energetische Sanierung von vermehrt leerstehenden Gewerbeimmobilien soll zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden, ohne dass neue Flächen versiegelt und Ressourcen durch Abriss und Neubau verbraucht werden.