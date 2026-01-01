Viele Mandanten sind dankbar für unsere Impulse und möchten ihr Unternehmen aktiv weiter digitalisieren. Nicht alle erkennen den Nutzen sofort. In diesen Fällen hilft das persönliche Gespräch – mit guten Argumenten und klaren Beispielen. Manchmal ist auch ein gewisser Nachdruck erforderlich. Derzeit haben viele Unternehmen andere Sorgen, als sich mit den veränderten Prozessen ihrer Steuerberatungskanzlei zu befassen. Das ist verständlich. Am Ende waren aber doch alle froh, dass die Prozesse nun deutlich besser laufen als vorher.

Zum Beispiel war DATEV Arbeitnehmer online für unsere Mandanten ein wichtiger Entlastungsfaktor. Unternehmen müssen jetzt keine Gehaltsabrechnungen mehr stapelweise ausdrucken und an ihre Arbeitnehmer verschicken. Das spart Zeit und Kosten. Die Arbeitnehmer önnen auch noch Jahre später selbstständig auf Dokumente wie eine Gehaltsabrechnung zugreifen, ohne dafür beim Mandanten nachfragen zu müssen. So verringert sich auch beim Mandanten der Zeitaufwand im Personalbereich.