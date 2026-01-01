Was war Ihr Motiv, die DATEV EQ-Beratung zu buchen?
Mira Dyzak-Sistermanns: Wir wollten die Prozesse in der Lohnabrechnung deutlich effizienter gestalten. Die für die Abrechnung benötigten Angaben erreichten unsere Kanzlei über sehr unterschiedliche Kanäle: per E‑Mail – teilweise für mehrere Unternehmen in einer Nachricht –, als Excel-Dateien, Papierlisten oder sogar per Fax. Das war unübersichtlich, fehleranfällig und insgesamt sehr zeitintensiv. Wir hatten bereits erste Versuche unternommen, mehr Ordnung zu schaffen, Mandanten zu sensibilisieren und Abläufe zu vereinfachen. Gleichzeitig war es unser Ziel, auch in der Personalwirtschaft die Kriterien für das Label „Digitale DATEV-Kanzlei“ zu erfüllen - was uns in der Finanzbuchführung bereits sehr gut gelungen war.
Wie lief die DATEV-EQ-Beratung ab?
Am ersten Beratungstag haben wir mithilfe der ISWL-Mandantenanalyse die Mandate identifiziert, die den größten Arbeitsaufwand verursachten. Die Ergebnisse bestätigten genau die Fälle, bei denen wir bereits Handlungsbedarf gesehen hatten.
Im nächsten Schritt haben wir gemeinsam mit dem DATEV-Berater konkrete Maßnahmen festgelegt. Nun waren einige Hausaufgaben für uns zu erledigen: Die besprochenen Maßnahmen wurden mandantenspezifisch angepasst, getestet und gemeinsam mit den Mandanten besprochen.
Für die Reviews drei Monate später haben wir Fragen aus unserem Team gesammelt. Die dringendsten Fragen wurden schon vorab telefonisch oder per E-Mail geklärt.
Welche Maßnahmen haben Sie umgesetzt?
Wir haben Mandanten, die bereits mit DATEV Unternehmen online arbeiten, DATEV Personaldaten und sonst auch DATEV Personal Add-on zu Verfügung gestellt. So können sie Personaldaten selbst erfassen, eAU‑Bescheinigungen abrufen und Personalauswertungen einsehen.
In anderen Fällen haben wir konsequent auf standardisierte Excel‑Listen gesetzt, die über den ISWL Excel‑Konverter erstellt wurden. Die Mandanten erfassen ihre Lohndaten darin nach einem festen Schema, sodass wir die Daten direkt in die Bewegungsdaten von DATEV LODAS einlesen und weiterverarbeiten können. Darüber hinaus haben wir unseren Mandanten durchgängig die Nutzung von DATEV Arbeitnehmer online empfohlen.
Was hat sich durch die DATEV EQ-Beratung in Ihrer Kanzlei verändert?
Unsere Prozesse sind heute spürbar effizienter und wir arbeiten jetzt auf einer eindeutig besseren Datenbasis. Das entlastet vor allem unsere Mitarbeitenden in der Lohnbuchhaltung erheblich. Angesichts des Fachkräftemangels ist diese zeitliche Entlastung ein sehr entscheidender Faktor.
In einem Fall, einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit 27 Mitarbeitenden, konnte der monatliche durchschnittliche Zeitaufwand nachhaltig um mehrere Stunden auf ein Drittel reduziert werden. Die Kosten-Nutzen-Relation der eingesetzten Tools ist gut, selbst bei einer Zeitersparnis von nur zehn Prozent im Einzelfall.
Hinzu kommt: Das digitale Arbeiten macht mehr Spaß. Auch die Fehlerquote ist gesunken, da Daten nicht mehr händisch übertragen werden müssen. Besonders gefreut hat mich auch das hohe Engagement unseres Teams, das die vorgeschlagenen Maßnahmen konsequent und zügig umgesetzt hat.
Was hat sich durch die EQ-Beratung bei Ihren Mandanten verändert?
Viele Mandanten sind dankbar für unsere Impulse und möchten ihr Unternehmen aktiv weiter digitalisieren. Nicht alle erkennen den Nutzen sofort. In diesen Fällen hilft das persönliche Gespräch – mit guten Argumenten und klaren Beispielen. Manchmal ist auch ein gewisser Nachdruck erforderlich. Derzeit haben viele Unternehmen andere Sorgen, als sich mit den veränderten Prozessen ihrer Steuerberatungskanzlei zu befassen. Das ist verständlich. Am Ende waren aber doch alle froh, dass die Prozesse nun deutlich besser laufen als vorher.
Zum Beispiel war DATEV Arbeitnehmer online für unsere Mandanten ein wichtiger Entlastungsfaktor. Unternehmen müssen jetzt keine Gehaltsabrechnungen mehr stapelweise ausdrucken und an ihre Arbeitnehmer verschicken. Das spart Zeit und Kosten. Die Arbeitnehmer önnen auch noch Jahre später selbstständig auf Dokumente wie eine Gehaltsabrechnung zugreifen, ohne dafür beim Mandanten nachfragen zu müssen. So verringert sich auch beim Mandanten der Zeitaufwand im Personalbereich.
Ihr Fazit?
Die DATEV EQ-Beratung ist wie ein Controlling für Prozesse, das mit konkreten Handlungsempfehlungen die Effizienz steigert. Zudem hatte die Beratung starke positive Effekte auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und auch der Mandanten. Das lässt sich nicht eins zu eins in Zahlen bewerten, ist aber einer der wichtigsten Faktoren für uns.
MEHR DAZU
In der DATEV EQ-Beratung analysieren wir gemeinsam mit Ihnen die Situation Ihrer Kanzlei und erarbeiten Lösungen, die die Effizienz (E) in den Kernaufgaben verbessern und die Qualität (Q) in den Abläufen sicherstellen. Die optimierten Prozesse lassen sich in die neuen Cloud-Lösungen überführen – für mehr Effizienz heute und künftig.
DATEV EQ-Beratung Personalwirtschaft
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