Daten sind heute mehr als nur eine Dokumentation von Geschäftsvorfällen. Wenn man sie gezielt nutzt, sind sie eine wertvolle Unterstützung für Entscheidungen – auch und gerade in der steuerlichen Beratung. Mit der Cloud-Anwendung DATEV Steuervorauszahlungen lassen sich vorhandene Kanzleidaten gezielt einsetzen, um Steuervorauszahlungen transparent, vorausschauend und mandantenorientiert zu analysieren.
Auf Basis aktueller Buchhaltungs- und Steuerdaten erhalten Steuerberaterinnen und Steuerberater konkrete Zahlen der zu erwartende Steuerbelastung ihrer Mandantinnen und Mandanten. So lässt sich frühzeitig feststellen, ob die festgesetzten Vorauszahlungen noch zur aktuellen wirtschaftlichen Situation passen, ob Anpassungen sinnvoll sind oder ob rechtzeitig Rücklagen für mögliche Nachzahlungen eingeplant werden sollten.
Daten intelligent verknüpfen
DATEV Steuervorauszahlungen ist in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen integriert und kann direkt aus der gewohnten Arbeitsumgebung heraus genutzt werden. Zur Ermittlung der Vorauszahlungen werden die aktuellen Daten aus der Finanzbuchhaltung herangezogen und mit relevanten Daten aus den Programmen „DATEV Einkommensteuer” und „DATEV Steuerkonto online” ergänzt. Durch die intelligente Verknüpfung dieser Datenquellen entsteht eine aktuelle Grundlage für Gewinn- und Steuerprognosen, ohne dass eine zusätzliche Datenerfassung erforderlich ist.
Damit wird deutlich: Erst durch strukturierte Auswertung und sinnvolle Aufbereitung entfalten die in der Kanzlei bereits vorhandenen Daten ihren Mehrwert.
Transparenz schafft Beratungsqualität
Die Ergebnisse zur Einkommen- und Gewerbesteuer werden übersichtlich und grafisch dargestellt. Steuerberaterinnen und Steuerberater können ihren Mandanten so anschaulich zeigen, wie sich die bisher festgesetzten Steuervorauszahlungen im Vergleich zu den erwarteten Beträgen entwickeln. Abweichungen werden sichtbar und steuerliche Auswirkungen verständlich aufgezeigt – eine wichtige Voraussetzung für fundierte Entscheidungen und eine vertrauensvolle Beratung.
Ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die Vorauszahlungen anzupassen, kann der elektronische Anpassungsantrag direkt aus DATEV Steuervorauszahlungen heraus aufgerufen werden. So greifen Analyse, Beratung und Antragstellung nahtlos ineinander und ermöglichen einen effizienten, medienbruchfreien Prozess.
Mehrwert für Kanzlei und Mandat
Die Anwendung DATEV Steuervorauszahlungen ist im Paket DATEV Wirtschaftsberatung classic ohne zusätzlichen Aufpreis enthalten. Darüber hinaus ist sie Bestandteil des DATEV Mehrwertangebots.
Somit können Kanzleien sie unmittelbar in ihre Beratungsprozesse integrieren und ihre Position als vorausschauender und verlässlicher Partner für ihre Mandantinnen und Mandanten weiter stärken.
Mit angepassten Vorauszahlungen lassen sich unerwartet hohe Nachzahlungen für Ihre Mandanten vermeiden. Dies schafft verlässliche Planungssicherheit und ist ein Zeichen dafür, dass die beratende Kanzlei ihre Aufgabe aufmerksam und vorausschauend erfüllt. Gleichzeitig entfällt die Notwendigkeit, überhöhte Rücklagen für mögliche Steuerzahlungen vorzuhalten, die voraussichtlich gar nicht anfallen werden. Die freiwerdenden Mittel können dann sinnvoll eingesetzt werden wie beispielsweise für Investitionen, laufende Ausgaben oder die private Finanzplanung.
Aktuell unterstützt DATEV Steuervorauszahlungen zunächst Einzelunternehmen und Freiberufler. In weiteren Ausbaustufen wird die Anwendung kontinuierlich weiterentwickelt. Geplant sind unter anderem:
– zusätzliche Mandantenauswertungen zur Vertiefung der Beratung
– die Unterstützung von Kapitalgesellschaften
– die Abbildung von Personengesellschaften
Mit diesen Erweiterungen steht das vorhandene Datenpotenzial sukzessive auch für weitere Unternehmensformen zur Verfügung. DATEV Steuervorauszahlungen entwickelt sich damit zu einem zentralen Baustein einer zukunftsorientierten Steuerberatung.