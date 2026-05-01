Die Anwendung DATEV Steuervorauszahlungen ist im Paket DATEV Wirtschaftsberatung classic ohne zusätzlichen Aufpreis enthalten. Darüber hinaus ist sie Bestandteil des DATEV Mehrwertangebots.

Somit können Kanzleien sie unmittelbar in ihre Beratungsprozesse integrieren und ihre Position als vorausschauender und verlässlicher Partner für ihre Mandantinnen und Mandanten weiter stärken.

Mit angepassten Vorauszahlungen lassen sich unerwartet hohe Nachzahlungen für Ihre Mandanten vermeiden. Dies schafft verlässliche Planungssicherheit und ist ein Zeichen dafür, dass die beratende Kanzlei ihre Aufgabe aufmerksam und vorausschauend erfüllt. Gleichzeitig entfällt die Notwendigkeit, überhöhte Rücklagen für mögliche Steuerzahlungen vorzuhalten, die voraussichtlich gar nicht anfallen werden. Die freiwerdenden Mittel können dann sinnvoll eingesetzt werden wie beispielsweise für Investitionen, laufende Ausgaben oder die private Finanzplanung.

Aktuell unterstützt DATEV Steuervorauszahlungen zunächst Einzelunternehmen und Freiberufler. In weiteren Ausbaustufen wird die Anwendung kontinuierlich weiterentwickelt. Geplant sind unter anderem:



– zusätzliche Mandantenauswertungen zur Vertiefung der Beratung

– die Unterstützung von Kapitalgesellschaften

– die Abbildung von Personengesellschaften



Mit diesen Erweiterungen steht das vorhandene Datenpotenzial sukzessive auch für weitere Unternehmensformen zur Verfügung. DATEV Steuervorauszahlungen entwickelt sich damit zu einem zentralen Baustein einer zukunftsorientierten Steuerberatung.