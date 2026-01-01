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Wo rohe Daten Chancen bergen

Kanzleien verfügen über einen Schatz aus Unternehmensdaten. Um ihn zu heben, müssen sie systematisch verarbeitet und eingeordnet werden. Denn erst das macht sie für die strategische Beratung wertvoll. Worauf es dabei ankommt.

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Katharina Bütow-Weissinger

Mit Daten besser beraten

Die Kanzlei Steuerbord nutzt Zahlen systematisch für frische Beratungsansätze. Inhaber Nico Schade überveränderte Rollen im Team, zusätzliche Leistungen –und einen Einstieg, der erstaunlich analog beginnt.

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Katharina Bütow-Weissinger

Daten nutzen

Datenbasiert Arbeiten: In fünf Schritten vom vagen Bauchgefühl zur klaren Analyse!

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Entwicklungen immer im Blick

Kanzleien verfügen über eine Vielzahl an wertvollen Daten! DATEV-Lösungen bringen diese Daten zusammen, werten sie optimal aus und machen Ergebnisse sichtbar, um Mandanten mit fundierten Empfehlungen zu stärken.

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Martin Dort und Matthias Conrad

Daten werden zur strategischen Ressource

Daten sind heute zentrale Werttreiber. Datenbasierte Entscheidungen werden branchenübergreifend zum Standard. Entscheidend ist nicht die Menge, sondern sind Qualität, Struktur, Aussagekraft und Kontext, damit Daten für Mensch und Maschine interpretierbar sind. 

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Katharina Bütow-Weissinger

Trends verstehen, Mandate steuern

Der DATEV Mittelstandsindex ist viel mehr als ein Wirtschaftsindikator. Er kann im Kanzleialltag ganz konkret unterstützen - bei der Pürfung von Lageberichten, bei Planungsrechnungen oder dabei, neue Beratungsanlässe zu erkennen.

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Martin Dort und Matthias Conrad

Bares für Wahres

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Beiträge aus der Praxis

In der Rubrik Praxis finden Sie fachliche Beiträge zu zahlreichen Rechtsgebieten, die für Ihre berufliche Praxis wichtig sind.