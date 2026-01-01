Wo rohe Daten Chancen bergen
Kanzleien verfügen über einen Schatz aus Unternehmensdaten. Um ihn zu heben, müssen sie systematisch verarbeitet und eingeordnet werden. Denn erst das macht sie für die strategische Beratung wertvoll. Worauf es dabei ankommt.
Mit Daten besser beraten
Die Kanzlei Steuerbord nutzt Zahlen systematisch für frische Beratungsansätze. Inhaber Nico Schade überveränderte Rollen im Team, zusätzliche Leistungen –und einen Einstieg, der erstaunlich analog beginnt.
Daten nutzen
Datenbasiert Arbeiten: In fünf Schritten vom vagen Bauchgefühl zur klaren Analyse!
Entwicklungen immer im Blick
Kanzleien verfügen über eine Vielzahl an wertvollen Daten! DATEV-Lösungen bringen diese Daten zusammen, werten sie optimal aus und machen Ergebnisse sichtbar, um Mandanten mit fundierten Empfehlungen zu stärken.
Datenbasierte Mandantenberatung
Daten werden zur strategischen Ressource
Daten sind heute zentrale Werttreiber. Datenbasierte Entscheidungen werden branchenübergreifend zum Standard. Entscheidend ist nicht die Menge, sondern sind Qualität, Struktur, Aussagekraft und Kontext, damit Daten für Mensch und Maschine interpretierbar sind.
Trends verstehen, Mandate steuern
Der DATEV Mittelstandsindex ist viel mehr als ein Wirtschaftsindikator. Er kann im Kanzleialltag ganz konkret unterstützen - bei der Pürfung von Lageberichten, bei Planungsrechnungen oder dabei, neue Beratungsanlässe zu erkennen.