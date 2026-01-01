Bewegt sich ein Unternehmen im Markttrend – oder entfernt es sich davon? Sind die zugrunde liegenden Annahmen plausibel? Dies sind für Alexander Neu, Partner bei der Kanzlei KONLUS in Bergisch Gladbach, zentrale Fragen, wenn er den Lagebericht eines Mandanten prüft oder eine Planungsrechnung macht. Seit einigen Monaten greift er dafür auf ein zusätzliches Instrument zurück: den DATEV Mittelstandsindex.

Ein Beispiel: Ein Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe beschreibt in seinem Lagebericht ein schwieriges Jahr. Es verzeichnet rückläufige Absatzmengen in bestimmten Produktbereichen, während andere Segmente wachsen. Der Umsatz des Unternehmens ist leicht gestiegen, die Personalkosten jedoch deutlich stärker. Das Unternehmen bewertet seine Lage als stabil.

Die Einordnung des Mandanten stützt sich auf Verbands- und Branchenberichte sowie eigene Kennzahlen. Der Mittelstandsindex ergänzt diese um eine zusätzliche, aktuelle Vergleichsebene. Er zeigt, wie sich Umsätze im Markt allgemein entwickeln, wie stark Löhne steigen und was mit den Beschäftigten in der Region passiert. „Der DATEV Mittelstandsindex ist für mich eine wichtige Referenz, um Aussagen meiner Mandanten zur wirtschaftlichen Lage einzuordnen und auf Plausibilität zu prüfen“, erklärt Neu.

Diese Perspektive half ihm auch, die Entwicklung des Unternehmens aus dem verarbeitenden Gewerbe zu analysieren. Der Abgleich zeigte: Die Branche schrumpfte insgesamt, während das Unternehmen wuchs. Diese Entwicklung ist positiv, aber erklärungsbedürftig. „Wenn ein Mandant sagt, ihm gehe es sehr gut, der Branchenindex aber seit Jahren sinkende Umsätze zeigt, ist das für mich ein klares Signal, genauer hinzuschauen“, sagt Neu. Mögliche Ursachen können eine klare Marktpositionierung, Preisstrategien oder Sondereffekte sein.

