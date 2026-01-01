Das Beispiel zeigt, wie sich Digitalisierung nutzen lässt, um Schwachstellen in betriebswirtschaftlichen Abläufen aufzuspüren, die früher unentdeckt geblieben wären. Und es steht für einen Perspektivwechsel: Waren Steuerberater in der analogen Welt vor allem die Erklärer der Vergangenheit, sind sie heute als Berater für die Zukunft gefragt. Ein Jahresabschluss macht sichtbar, was war. Digitales Forecasting zeigt, was kommt. Und das rechtzeitig genug, um steuernd eingreifen zu können.

In nahezu allen Branchen bilden Daten heute die Grundlage für Prognosen, Risikofrüherkennung und strategische Entscheidungen. Sie gelten als einer der zentralen Wachstumstreiber der Wirtschaft. Das Geschäft mit ihrer Erhebung und Auswertung stand nach Berechnungen der EU-Kommission 2025 für rund 626 Milliarden Euro Wertschöpfung – knapp fünf Prozent des EU-Bruttoinlandsprodukts.

Trotz ihrer hohen volkswirtschaftlichen Relevanz ist die Datenökonomie bei vielen Mittelständlern jedoch eher ein Zukunftsprojekt als gelebte Praxis. Lediglich sechs Prozent der deutschen Unternehmen schöpfen das Potenzial ihrer verfügbaren Daten vollständig aus, ergab eine Erhebung des Digitalverbands Bitkom 2024. Die große Mehrheit wertet ihre Daten dagegen kaum oder nicht systematisch aus.