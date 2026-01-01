Magazin Mai 2026

Datenbasierte Beratung schafft Klarheit und Sicherheit für unternehmerische Entscheidungen – und folgt einem strukturierten Vorgehen in fünf Schritten: von der fundierten Datengrundlage über Analyse und verständliche Aufbereitung bis hin zu konkreten Handlungsempfehlungen und deren Umsetzung. 

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Vom Rückblick zur Steuerung

Schon bevor Mandanten die Folgen spüren, zeigen laufende Finanz-, Lohn- und Bankdaten, wenn Kosten steigen, Erträge sinken oder sich die Liquidität verschlechtert. Eine datenbasierte Beratung ermöglicht, rechtzeitig gegenzusteuern.

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Datenqualität statt -quantität

Vollständige, aktuelle und plausible Daten helfen, fundierte Ableitungen und richtige Empfehlungen zu geben sowie Haftungsrisiken zu vermeiden, gerade in Krisensituationen und Liquiditätsfragen.

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Zahlen brauchen Erklärung

Datenanalysen entfalten ihren Wert, wenn klar ist, wie sie entstehen. Wer Annahmen und Grenzen offen benennt, schafft Transparenz und Akzeptanz. Das ist die Basis für belastbare Entscheidungen. 

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Erfahrung schlägt Automatismus

Algorithmen erkennen Muster, aber sie treffen keine unternehmerischen Entscheidungen. Erst steuerliche Expertise, Branchen- und Mandantenkenntnis machen Daten wertvoll. 

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Verlässliche Lösungen als Basis

Verlässliche Lösungen als Basis Mit einer sicheren Cloud, Analyse- und Planungstools sowie dem DATEV Mittelstandsindex für gesamtwirtschaftliche Trends lassen sich Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln.

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