Datenbasierte Beratung schafft Klarheit und Sicherheit für unternehmerische Entscheidungen – und folgt einem strukturierten Vorgehen in fünf Schritten: von der fundierten Datengrundlage über Analyse und verständliche Aufbereitung bis hin zu konkreten Handlungsempfehlungen und deren Umsetzung.
Vom Rückblick zur Steuerung
Schon bevor Mandanten die Folgen spüren, zeigen laufende Finanz-, Lohn- und Bankdaten, wenn Kosten steigen, Erträge sinken oder sich die Liquidität verschlechtert. Eine datenbasierte Beratung ermöglicht, rechtzeitig gegenzusteuern.
Datenqualität statt -quantität
Vollständige, aktuelle und plausible Daten helfen, fundierte Ableitungen und richtige Empfehlungen zu geben sowie Haftungsrisiken zu vermeiden, gerade in Krisensituationen und Liquiditätsfragen.
Zahlen brauchen Erklärung
Datenanalysen entfalten ihren Wert, wenn klar ist, wie sie entstehen. Wer Annahmen und Grenzen offen benennt, schafft Transparenz und Akzeptanz. Das ist die Basis für belastbare Entscheidungen.
Erfahrung schlägt Automatismus
Algorithmen erkennen Muster, aber sie treffen keine unternehmerischen Entscheidungen. Erst steuerliche Expertise, Branchen- und Mandantenkenntnis machen Daten wertvoll.
Verlässliche Lösungen als Basis
Verlässliche Lösungen als Basis Mit einer sicheren Cloud, Analyse- und Planungstools sowie dem DATEV Mittelstandsindex für gesamtwirtschaftliche Trends lassen sich Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln.