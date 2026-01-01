Datenbasierte Beratung schafft Klarheit und Sicherheit für unternehmerische Entscheidungen – und folgt einem strukturierten Vorgehen in fünf Schritten: von der fundierten Datengrundlage über Analyse und verständliche Aufbereitung bis hin zu konkreten Handlungsempfehlungen und deren Umsetzung.