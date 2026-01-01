Erst wenn Daten standardisiert, strukturiert und mit Fachwissen verknüpft werden, schaffen sie die Basis für mehr Transparenz und werden zu einer wichtigen strategischen Ressource – für Kanzleien und Mandanten.

Stephan Greulich, Mitglied der Geschäftsleitung bei DATEV, erläutert, wie DATEV ihren Mitgliedern diese Ressource zur Verfügung stellt und was die Kanzleien selbst beitragen können.

Text: Martina Mendel