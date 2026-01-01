Für Nico Schade war dieser strukturierte Blick der Beginn einer größeren Veränderung. Dabei spielt Automatisierung eine Schlüsselrolle. „Ein guter Sachbearbeiter schafft vielleicht 100 Buchungssätze pro Stunde. Wenn aber von einem Onlinehändler 30.000 PayPal-Buchungen im Monat reinkommen, funktioniert das manuell nicht mehr“, sagt Schade. Die Konsequenz: weg von der Manufaktur, hin zur maschinellen Verarbeitung. Doch dafür müssen die Abläufe voll digitalisiert sein. Angelieferte Daten können dann automatisiert übernommen und vor allem auch auf Plausibilität geprüft werden – ohne Einzelfallkontrolle und in Sekundenschnelle.



Es folgt ein Satz, der erst mal provokativ klingt: „Damit machen wir gerade unser eigenes Geschäftsmodell kaputt.“ Schade meint die Logik, Zeit gegen Honorar zu tauschen und möglichst viele Stunden mit der Buchhaltung zu verbringen. „Aber ist es schlimm, dass wir es kaputt machen?“, schiebt er gleich hinterher. „Nein. Es gibt spannendere, wertstiftendere Aufgaben. Durch Automatisierung und Datenauswertungen kann ich Mandanten auf einem ganz anderen Level beraten.“



Was dies bedeutet, zeigte sich bei einem Mandanten aus der Gastronomie. Auf die mittelgroße Gaststätte mit Außenterrasse kam eine Betriebsprüfung zu. Im Raum stand eine Hinzuschätzung, weil die Umsätze an einzelnen Tagen auffällig niedrig gewesen waren. „Man darf die Prüfer nicht unterschätzen“, warnt Schade. „Da kommen heute Fachleute, die sich Verderbquoten anschauen oder Wetterdaten mit Umsätzen vergleichen.“



Seine Kanzlei war vorbereitet. Neben den eigenen Buchhaltungsdaten wertete sie vorab Öffnungszeiten, Veranstaltungskalender und Wetterverläufe aus. In solchen Fällen nutzt Steuerbord regelmäßig auch die digitalen Datenanalysen von DATEV, um die Prüfungssituation vorab zu simulieren und Auffälligkeiten früh zu erkennen An mehreren der beanstandeten Tage hatte es stark geregnet – die Terrasse blieb leer. „Wir konnten genau belegen, dass die Annahme der Finanzverwaltung zu hoch war“, berichtet Schade. Die Hinzuschätzung wurde so schließlich vermieden.



Durch datenbasierte Beratung gewinnen Mandanten Sicherheit im Geschäftsalltag. Denn Daten helfen nicht nur im Konfliktfall, sondern auch im laufenden Betrieb. Wenn klar ist, wann wie viele Schnitzel oder Apfelschorlen verkauft werden, lassen sich auch betriebliche Fragen besser beantworten: Wie plane ich Personal? Wo entstehen Leerlaufzeiten?