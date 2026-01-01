Vom Abrechner zum strategischen Partner
Steuerkanzleien verfügen über einen erheblichen Datenschatz – insbesondere im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Darüber hinaus genießen Kanzleien das Vertrauen ihrer Mandanten. Sie sind oftmals die ersten Ansprechpartner, gerade bei sensiblen Themen wie Optimierung von Gehältern. Die Nähe und eine einzigartige Datenbasis bilden den Grundstein, um optimal im Sinne und aus Sicht des Mandanten zu handeln. Denn die bereits zur Verfügung stehenden Daten dienen nicht nur der korrekten Abrechnung, sondern bilden die Grundlage für eine fundierte Beratung. Mit der passenden Software lassen sich Analysen zielgerichtet bzw. anlassbezogen erstellen, Kennzahlen auswerten und belastbare Handlungsempfehlungen ableiten.
Genau hier beginnt moderne Gehaltsberatung. Die Kanzlei entwickelt sich vom Lohnabrechner zum Beratungspartner auf Augenhöhe.
Das könnten Mandanten von ihren Steuerberatungskanzleien erwarten:
- Unterstützung bei Fachkräftemangel
- Stärkung der Arbeitgeberattraktivität
- Kostenkontrolle
- Transparente Entscheidungsgrundlagen
Wer Gehaltsberatung anbietet, wird in strategische und operative Entscheidungen eingebunden und schafft langfristige Mandantenbindung.
Was Gehaltsberatung künftig umfasst
Gehaltsberatung geht weit über die reine Abrechnung hinaus. Sie beinhaltet:
- Marktgerechte Einordnung von Gehältern (Vergleich von Gruppen oder Personen sogar innerhalb eines Unternehmens)
- Optimierung von Vergütungsstrukturen
- Nutzung steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Gestaltungsspielräume
- Einführung von Benefits und Gehaltsextras
- Analyse von Personalkostenstrukturen
- Strategische Personalplanung
Das Ziel ist klar definiert:
Mehr Netto vom Brutto für Mitarbeitende – bei gleichzeitiger Optimierung der Lohnkosten für den Arbeitgeber.
Fundierte Entscheidungen statt Bauchgefühl
Kennzahlen aus dem Lohn liefern wertvolle Hinweise zur Gehaltsstruktur, zur Entwicklung der Personalkosten und zur Positionierung im Branchenvergleich. Sie schaffen Transparenz und Vergleichbarkeit – zentrale Voraussetzungen für unternehmerische Entscheidungen.
Einen ersten Überblick über die allgemeine Entwicklung von Lohn- und Gehaltsstrukturen bietet der DATEV Mittelstandsindex – bei Bedarf differenziert nach Branchen.
Für die konkrete Einordnung auf Mandatsebene ermöglicht DATEV Personal-Benchmark online deutschlandweite Gehaltsvergleiche auf Basis anonymisierter Echtdaten.
So können Kanzleien transparent darstellen, ob Gehälter im Vergleich zum Markt zu hoch oder zu niedrig sind und entsprechende Handlungsempfehlungen ableiten. Objektive Argumentationsgrundlagen für Gehaltsgespräche und nachvollziehbare Vergütungsentscheidungen werden damit zur Selbstverständlichkeit.
Vertiefende Auswertungen für Controlling-Zwecke liefert DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft. Standardberichte zu Altersstruktur, Fluktuation, Lohnarten, Kostenstellen oder Personalkosten schaffen die notwendige Transparenz für strategische personalrelevante Entscheidungen.
Entgeltoptimierung als strategisches Instrument
In Zeiten von Fachkräftemangel, steigenden Energiepreisen und wachsendem Kostendruck reicht die klassische Gehaltserhöhung oft nicht mehr aus – und ist dazu für Unternehmen kostenintensiv.
Gehaltsextras und steuerbegünstigte Vergütungsbestandteile bieten eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative. Ob Jobticket, Sachbezüge oder Zuschüsse zur Kinderbetreuung: Richtig eingesetzt erhöhen sie die Nettovorteile für Mitarbeitende und können gleichzeitig Lohnnebenkosten reduzieren.
Viele Unternehmen kennen diese Instrumente, scheuen jedoch die Umsetzung aufgrund komplexer steuerlicher Regelungen. Hier liegt ein klares Beratungspotenzial für Kanzleien.
Das DATEV-Ökosystem unterstützt dabei gezielt: Mit dem Gehaltsextras-Rechner des DATEV-Marktplatz Premium Partners TASSlink können zukunftsweisende Gesamtvergütungskonzepte entwickelt werden. Sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen sowie der konkrete Mehrwert für Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden direkt berechnet und transparent dargestellt.
Auf dem DATEV Marktplatz sind Benefit-Managementsysteme gelistet, die Sachzuwendungen zum Kinderspiel machen. Der Arbeitgeber gibt Budgethöhe und gewünschten Warenkorb vor, den Rest erledigt die Plattform.
Lohnkosten minimieren – Gestaltungsspielräume nutzen
Durch gezielte Beratung lassen sich:
- Steuerfreie oder pauschalbesteuerte Bestandteile integrieren
- Sozialversicherungsfreie Komponenten nutzen
- Sachbezüge optimal ausschöpfen
- Vergütungsmodelle neu strukturieren
Das Ergebnis:
Gleicher Arbeitgeberaufwand – höherer Nettovorteil für Mitarbeitende.
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist dies ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.
Datenkompetenz als Zukunftsqualifikation
Mit wachsender technischer Infrastruktur steigt die Verantwortung im Umgang mit Daten. Kennzahlen müssen verstanden, eingeordnet und verständlich kommuniziert werden. Datenkompetenz wird damit zur Schlüsselqualifikation für Kanzleileitung, Fachkräfte und Nachwuchs gleichermaßen.
Gehaltsberatung ist keine Zusatzleistung, sondern eine konsequente Weiterentwicklung der bestehenden Lohnkompetenz. Die Datengrundlage ist vorhanden, die Instrumente der DATEV stehen bereit, das DATEV-Ökosystem erweitert die Möglichkeiten.
Kanzleien, die dieses Potenzial aktiv nutzen, schaffen messbaren Mehrwert für ihre Mandanten, stärken ihre Marktposition und entwickeln sich zum strategischen Partner im Personalbereich.
Die Voraussetzungen sind da. Jetzt liegt es an Ihnen!