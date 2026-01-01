Die Zukunft steckt im Lohn

Die Anforderungen an Steuerkanzleien verändern sich spürbar. Mandanten erwarten längst mehr als eine korrekte und fristgerechte Lohnabrechnung. Sie suchen Orientierung bei steigenden Personalkosten, Fachkräftemangel und wachsendem Wettbewerbsdruck. Genau hier liegt ein Beratungsfeld mit erheblichem Zukunftspotenzial: die professionelle Gehaltsberatung.

Wer dieses Feld aktiv besetzt, positioniert sich nicht nur neu am Markt, sondern sichert nachhaltig Mandantenbindung, zusätzliche Beratungsumsätze und strategische Relevanz.

Text: Ute Pösch