DATEV Personal-Benchmark online

Anlass:

Entgelttransparenzgesetz

Auswertung:

Es liegen Abweichungen vor!

Handlungsempfehlung:

​​Anpassungen vornehmen

Weitere Informationen

DATEV Personal-Benchmark online

Anlass:

Welche Anreize - außer einer Gehaltserhöhung -  ermöglichen es Arbeitgebern, die Leistungen ihrer Mitarbeitenden zu honorieren? Gehaltsextras zusätzlich, steuer- und sozialabgabefreien.

Auswertung:

  • Zahlt der Mandant seinen Mitarbeitern ein faires Gehalt?​
  • Was wäre ein gerecht bezahltes Gehalt/Lohn?
  • ​Wichtig, auswählbare strukturelle Kriterien schaffen einen zuverlässigen Vergleich (z.B. Land/Stadt, Region, Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit)

Handlungsempfehlung:

  • ​Anpassung des Gehalts ​
  • Entwicklung eines Gehalts planen
Zur Lösung
Screenshot Programmlösung ​DATEV Personalreport

DATEV Personalreport

Anlass:

​Ein einfaches Personalcontrolling.

Auswertung:

Definierte Kennzahlen, mit Hilfe eines Zeitraumvergleichs dargestellt,  lassen Trends erkennen.

Handlungsempfehlung​:

  • Kostensteigerungen → Ursachenanalyse nach Kostenarten durchführen
  • Unausgewogene Altersstruktur → Nachwuchsplanung und gezieltes Recruiting
  • Zu viele Teilzeitler → Kosteneffizienz versus Verwaltungsaufwand neu bewerten
  • ​Qualifikationslücken → Weiterbildung oder externe Rekrutierung prüfen​
  • Optimierungshebel:​ Personalstruktur reoptimieren (bedarfsgerechte Umverteilung, Befristung überprüfen)
Weitere Informationen

DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft​

Anlass:

​Die Fluktuationsrate oder Personalkosten sind überdurchschnittlich hoch!

Auswertung:

Standardauswertungen und individuelle Auswertungen bieten Zugang zu allen gewünschten Daten, egal ob Stammdaten oder auch Abrechnungsdaten des gesamten Unternehmens und bereiten die Daten auf.

Handlungsempfehlung:

  • Personalentwicklung /-abbau – Optionen aufzeigen
  • ​Arbeitsbedingen /-voraussetzungen prüfen - Alternativen vorstellen (z. B. Homeoffice)
Zur Lösung

Komplett digital im Lohn - Von der Lohnabrechnung bis zur Gehaltsberatung!