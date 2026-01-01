DATEV Personal-Benchmark online
Anlass:
Entgelttransparenzgesetz
Auswertung:
Es liegen Abweichungen vor!
Handlungsempfehlung:
Anpassungen vornehmen
DATEV Personal-Benchmark online
Anlass:
Welche Anreize - außer einer Gehaltserhöhung - ermöglichen es Arbeitgebern, die Leistungen ihrer Mitarbeitenden zu honorieren? Gehaltsextras zusätzlich, steuer- und sozialabgabefreien.
Auswertung:
- Zahlt der Mandant seinen Mitarbeitern ein faires Gehalt?
- Was wäre ein gerecht bezahltes Gehalt/Lohn?
- Wichtig, auswählbare strukturelle Kriterien schaffen einen zuverlässigen Vergleich (z.B. Land/Stadt, Region, Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit)
Handlungsempfehlung:
- Anpassung des Gehalts
- Entwicklung eines Gehalts planen
DATEV Personalreport
Anlass:
Ein einfaches Personalcontrolling.
Auswertung:
Definierte Kennzahlen, mit Hilfe eines Zeitraumvergleichs dargestellt, lassen Trends erkennen.
Handlungsempfehlung:
- Kostensteigerungen → Ursachenanalyse nach Kostenarten durchführen
- Unausgewogene Altersstruktur → Nachwuchsplanung und gezieltes Recruiting
- Zu viele Teilzeitler → Kosteneffizienz versus Verwaltungsaufwand neu bewerten
- Qualifikationslücken → Weiterbildung oder externe Rekrutierung prüfen
- Optimierungshebel: Personalstruktur reoptimieren (bedarfsgerechte Umverteilung, Befristung überprüfen)
DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
Anlass:
Die Fluktuationsrate oder Personalkosten sind überdurchschnittlich hoch!
Auswertung:
Standardauswertungen und individuelle Auswertungen bieten Zugang zu allen gewünschten Daten, egal ob Stammdaten oder auch Abrechnungsdaten des gesamten Unternehmens und bereiten die Daten auf.
Handlungsempfehlung:
- Personalentwicklung /-abbau – Optionen aufzeigen
- Arbeitsbedingen /-voraussetzungen prüfen - Alternativen vorstellen (z. B. Homeoffice)