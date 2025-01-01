Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
- Vielzahl vordefinierter Standardauswertungen
- Schneller und einfacher Export nach Excel
- Individuelle Erstellung von Auswertungen
Hinweis: Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ist ein Bestandteil der Programme LODAS comfort , Lohn und Gehalt comfort und Personal-Managementsystem classic und kann von Anwendern dieser Programme kostenfrei genutzt werden.
Inhalte
Beschreibung
Mit Daten-Analyse-System Personalwirtschaft erhalten Sie aussagekräftige Statistiken aus den Standardvorlagen, oder erstellen individuelle Auswertungen.
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ist ein Programmbestandteil von LODAS comfort, Lohn und Gehalt comfort und Personal-Managementsystem classic. Der Bestandteil bietet für das Personal-Controlling die entsprechende Basis.
Je nach genutztem Programm und den darin enthaltenen und verarbeiteten Daten können Sie entsprechende Auswertungen erstellen (siehe Abschnitt Leistungen).
Leistungen
-
Leistungen in Verbindung mit LODAS comfort und Lohn und Gehalt comfort
-
Es stehen sämtliche relevanten Daten zur Verfügung durch den Zugriff auf die gespeicherten Stamm- und Ergebnisdaten der Lohn- und Gehaltsabrechnung.
-
Sie erstellen zügig vordefinierte Standardauswertungen, z. B. Personalkosten, Lohnarten- und Kostenstellenlisten, Urlaubs- und Geburtstagslisten, Fluktuation, Regelaltersrente, demographische Entwicklung usw.
-
Nutzen Sie umfangreiche Möglichkeiten, um individuelle Auswertungen zu erstellen, z. B. durch Formeln oder Summen.
-
Gestalten Sie Berichte mittels Editor und bereiten Sie damit Auswertungen optisch auf. Ein Assistent unterstützt Sie bei den einzelnen Schritten.
-
Exportmöglichkeit in andere Programme (z. B. Microsoft Excel, Access) ist vorhanden.
-
Auswertungen können direkt per E-Mail versendet werden.
-
Es besteht die Möglichkeit, Auswertungen gleichzeitig für mehrere Unternehmen aufzubereiten.
-
Erstellen Sie Favoriten, die Sie dann direkt im DATEV Arbeitsplatz aufrufen.
-
-
Leistungen in Verbindung mit Personal-Managementsystem classic
- Erstellen Sie vordefinierte Standardauswertungen. z. B. Auswertungen zu Arbeits- und Fehlzeiten wie Abwesenheiten Monatsübersicht oder z. B. Personalentwicklung wie Ausbildung und Qualifikation.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Preise
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
Hinweis: Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ist ein Bestandteil der Programme LODAS comfort , Lohn und Gehalt comfort und Personal-Managementsystem classic und kann von Anwendern dieser Programme kostenfrei genutzt werden.