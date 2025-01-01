Mit Daten-Analyse-System Personalwirtschaft erhalten Sie aussagekräftige Statistiken aus den Standardvorlagen, oder erstellen individuelle Auswertungen.

Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ist ein Programmbestandteil von LODAS comfort, Lohn und Gehalt comfort und Personal-Managementsystem classic. Der Bestandteil bietet für das Personal-Controlling die entsprechende Basis.

Je nach genutztem Programm und den darin enthaltenen und verarbeiteten Daten können Sie entsprechende Auswertungen erstellen (siehe Abschnitt Leistungen).