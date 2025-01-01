Art.-Nr. 99884 | Software

Daten-Analyse-System Personalwirtschaft

  • Vielzahl vordefinierter Standardauswertungen
  • Schneller und einfacher Export nach Excel
  • Individuelle Erstellung von Auswertungen

Hinweis: Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ist ein Bestandteil der Programme LODAS comfort , Lohn und Gehalt comfort und Personal-Managementsystem classic und kann von Anwendern dieser Programme kostenfrei genutzt werden.

Preis- und Lieferinformationen

Inhalte

Beschreibung

Mit Daten-Analyse-System Personalwirtschaft erhalten Sie aussagekräftige Statistiken aus den Standardvorlagen, oder erstellen individuelle Auswertungen.

Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ist ein Programmbestandteil von LODAS comfort, Lohn und Gehalt comfort und Personal-Managementsystem classic. Der Bestandteil bietet für das Personal-Controlling die entsprechende Basis.

Je nach genutztem Programm und den darin enthaltenen und verarbeiteten Daten können Sie entsprechende Auswertungen erstellen (siehe Abschnitt Leistungen).

Leistungen

  • Leistungen in Verbindung mit LODAS comfort und Lohn und Gehalt comfort

    • Es stehen sämtliche relevanten Daten zur Verfügung durch den Zugriff auf die gespeicherten Stamm- und Ergebnisdaten der Lohn- und Gehaltsabrechnung.

    • Sie erstellen zügig vordefinierte Standardauswertungen, z. B. Personalkosten, Lohnarten- und Kostenstellenlisten, Urlaubs- und Geburtstagslisten, Fluktuation, Regelaltersrente, demographische Entwicklung usw.

    • Nutzen Sie umfangreiche Möglichkeiten, um individuelle Auswertungen zu erstellen, z. B. durch Formeln oder Summen.

    • Gestalten Sie Berichte mittels Editor und bereiten Sie damit Auswertungen optisch auf. Ein Assistent unterstützt Sie bei den einzelnen Schritten.

    • Exportmöglichkeit in andere Programme (z. B. Microsoft Excel, Access) ist vorhanden.

    • Auswertungen können direkt per E-Mail versendet werden.

    • Es besteht die Möglichkeit, Auswertungen gleichzeitig für mehrere Unternehmen aufzubereiten.

    • Erstellen Sie Favoriten, die Sie dann direkt im DATEV Arbeitsplatz aufrufen.

  • Leistungen in Verbindung mit Personal-Managementsystem classic

    • Erstellen Sie vordefinierte Standardauswertungen. z. B. Auswertungen zu Arbeits- und Fehlzeiten wie Abwesenheiten Monatsübersicht oder z. B. Personalentwicklung wie Ausbildung und Qualifikation.
Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 99884 | Software

Daten-Analyse-System Personalwirtschaft

Hinweis: Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ist ein Bestandteil der Programme LODAS comfort , Lohn und Gehalt comfort und Personal-Managementsystem classic und kann von Anwendern dieser Programme kostenfrei genutzt werden.