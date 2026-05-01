Mit der DATEV Kennzahlenanalyse steht dafür eine weitere moderne, cloudbasierte Analysekomponente innerhalb von DATEV Analyse und Planung zur Verfügung.



Die Anwendung unterstützt Kanzleien dabei, die wirtschaftliche Lage von Mandanten strukturiert, transparent und belastbar zu beurteilen, auf Basis zentraler Kennzahlen aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Liquidität. Die DATEV Kennzahlenanalyse ist, wie der Analyseprogrammteil DATEV Frühwarnservice, direkt in DATEV Kanzlei Rechnungswesen eingebettet und kann unmittelbar aus der laufenden Buchführung oder dem Jahresabschluss heraus aufgerufen werden. Sie greift direkt auf vorhandenen Daten zu und generiert automatisiert Abweichungen.